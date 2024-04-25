Android için ChatGPT uygulamasına istem düzenleme özelliği geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Android için ChatGPT uygulamasına istem düzenleme özelliği geliyor

OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin Android uygulamasına istem düzenleme özelliği ekleniyor. Kullanıcılar, isteklerini düzenlemek veya yazım hatalarını düzeltmek için mevcut istemi doğrudan düzenleyebilecekler. Bu özellik şu anda test aşamasında ve ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı belirsizliğini koruyor.

25.04.2024 21:09
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OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin web sürümü bir yana iOS ve Android platformları için mobil uygulaması da var. Şirket, bu uygulamayı geliştirmeye devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında sunulan yenilikler kullanıcı deneyimini artırıyor. Son olarak Android için ChatGPT uygulamasına istem düzenleme özelliği ekleneceği ortaya çıktı. Peki bu ne işe yarayacak? İşte yeniliğin detayları…

Android için ChatGPT uygulamasına istem düzenleme özelliği geliyor

ChatGPT mobil uygulamasında tıpkı web sürümü gibi kullanışlı özellikler bulunuyor. Yanıtı sesli okuma özelliği ve kolay anlaşılabilen bir arayüz sunuluyor. Son gelişmelere göreyse Android için ChatGPT uygulamasına iOS ve web sürümünde yer alan düzenleme özelliği de geliyor.

Android için ChatGPT uygulamasına istem düzenleme özelliği geliyor

Yazılım geliştiricisi Code Sleuth AssembleDebug tarafından ortaya çıkarılan bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, ChatGPT'ye bir istem gönderdiklerinde herhangi bir yazım hatası yaparlarsa veya isteklerini değiştirmek isterlerse, yeni bir istem yazmak zorunda kalmadan mevcut istemi doğrudan düzenleyebilecekler.

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Android için ChatGPT uygulamasında keşfedilen istem düzenleme özelliğinin şu anda test aşamasında olduğu belirtiliyor. Tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Halihazırda iOS versiyonda da bulanan bu özellik, Android kullanıcıları tarafından bekleniyordu. Neyse ki bu bekleyiş sona eriyor.

Bunun yanı sıra ChatGPT, son dönemlerde önemli güncellemeler alıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan değişiklik ile birlikte web uygulaması, artık oturum açmadan kullanılabilmeye başlandı. Bu da kayıt olmak istemeyen kullanıcıların hoşuna gitti.

ChatGPT uygulamasına önümüzdeki dönemlerde yeni özellikler gelebilir. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Android için ChatGPT uygulamasına istem düzenleme özelliği geliyor - Son Dakika

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