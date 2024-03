ChatGPT, yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirtecek

Teknoloji

Yapay zeka teknolojisi hızla gelişiyor ve bu gelişmelerle birlikte yapay zeka tabanlı sohbet botları da iyice hayatlarımıza giriyor. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT gibi bu tür botlar, kullanıcılarla etkileşim kurarak çeşitli konularda yardımcı olabiliyorlar. Ancak, bu tür botların güvenilirliği ve bilgi kaynakları, son zamanlarda dikkat çekmeye başladı.

ChatGPT artık yararlandığı kaynakları sunacak

Microsoft'un Copilot'u gibi bazı yapay zeka tabanlı sistemler, bilgi sağlarken kaynaklarını da belirtiyorlar. Bu, bilginin güvenilirliğini artırmanın yanı sıra kullanıcıların konu hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlıyor.

We're making links more prominent when ChatGPT browses the internet. This gives more context to its responses and makes it easier for users to discover content from publishers and creators. Browse is available in ChatGPT Plus, Team and Enterprise. pic.twitter.com/1ChlZvVMUy — OpenAI (@OpenAI) March 29, 2024

OpenAI, resmi X hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla ChatGPT'nin yeni bilgi kaynaklarını belirtme özelliğini tanıttı. Artık ChatGPT, yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirterek kullanıcılara daha fazla güven sağlayacak. Örneğin bir iddiada bulunduğunda, iddiasının sonuna ilgili web sitelerinin bağlantılarını ekleyerek kullanıcıların konu hakkında daha derinlemesine araştırma yapmalarını sağlayacak.

Ancak, bu özelliğin bazı kullanıcılar için erişilebilir olmayabileceği bir gerçek. ChatGPT'nin bu özelliği, ChatGPT Plus, Team ve Enterprise gibi ücretli sürümlerle sınırlı olabilir. Bu da bazı kullanıcıların bu özelliği kullanmak için ek ücret ödemek zorunda kalabilecekleri anlamına geliyor.

Microsoft Copilot gibi diğer yapay zeka sistemlerinin bu özelliği ücretsiz olarak sunması, ChatGPT'nin bu konuda geride kalmasına neden olabilir. Kullanıcıların güvenilir ve izlenebilir bilgilere ücretsiz olarak erişim sağlaması önemlidir ve bu nedenle, ChatGPT'nin bu özelliğini ücretsiz kullanıcılara da sunması gerekebilir.

Sonuç olarak, yapay zeka tabanlı sohbet botlarının bilgi kaynaklarını belirtme özelliği, kullanıcıların bilgilere güven duymaları ve daha fazla bilgiye erişmeleri açısından önemlidir. Ancak, bu özelliklerin kullanıcılar için erişilebilir olması da önemli.

Bu nedenle ChatGPT gibi platformların bu özelliği daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunması gerek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.