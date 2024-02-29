ChatGPT yayınlandığı tarihten itibaren büyük bir kullanıcı kitlesi edindi. Uygulama kullanıcılarına her konuda yardımcı olabilme potansiyeli taşıyor. Ancak ücretsiz sürüm 2021 ve öncesi internet verilerini kullandığı için yetersiz kalıyor. Peki ChatGPT internet erişimi nasıl verilir? İşte 2024 güncel anlatım…
ChatGPT 4'ü bile ücretsiz kullanın! ChatGPT'ye internet erişimi nasıl verilir?
ChatGPT ciddi manada gelişmiş bir yapay zeka teknolojisi olsa da ChatGPT 4 gibi gelişmiş sürümleri ücretsiz bir şekilde kullanmak bir hayli zor. Zira GPT 4 sürümünü ücretsiz kullanmanın birçok yolu olsa da model 2021 internet verileriyle hareket etmekte. Bu da dil modelinden yeterli verimi alamamanız anlamına gelmekte.
Güncel veriler ile yapay zekayı kullanabilmenin yolu ise onu internete bağlamak. Peki bu nasıl mümkün? WebChatGPT isimli Google Chrome uzantısı ile ChatGPT'yi internete bağlamak oldukça basit. Aşağıdaki adımları takip ederek sizde yapabilirsiniz:
Google Chrome web tarayıcınızı açın. Daha sonra bu bağlantıyı ziyaret edin. Bağlantı sizi WebChatGPT uzantı sayfasına götürecektir.
Açılan sayfada Chrome'a ??Ekle düğmesini tıklayın ve ardından Uzantı Ekle düğmesine dokunun.
Yeni bir Chrome sekmesi açın ve ChatGPT web sayfasına gidin. Daha sonra ChatGPT hesabınızla oturum açın.
ChatGPT sorgu alanında Web erişimi geçişini etkinleştirin. (Uzantıyı eklediğinizde otomatik olarak gelecektir)
Ve artık ChatGPT sorduğunuz sorulara güncel internet verileri ile cevap verecektir.
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Son Dakika › Teknoloji › ChatGPT'ye internet erişimi nasıl verilir? - Son Dakika
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