ChatGPT'ye internet erişimi nasıl verilir? - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

ChatGPT'ye internet erişimi nasıl verilir?

ChatGPT\'ye internet erişimi nasıl verilir?

ChatGPT, internet erişimi sağlandığında güncel verilerle kullanılabilir. Google Chrome uzantısı olan WebChatGPT ile ChatGPT'yi internete bağlamak mümkündür. Bu rehberde adımlar detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

29.02.2024 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ChatGPT yayınlandığı tarihten itibaren büyük bir kullanıcı kitlesi edindi. Uygulama kullanıcılarına her konuda yardımcı olabilme potansiyeli taşıyor. Ancak ücretsiz sürüm 2021 ve öncesi internet verilerini kullandığı için yetersiz kalıyor. Peki ChatGPT internet erişimi nasıl verilir? İşte 2024 güncel anlatım…

ChatGPT 4'ü bile ücretsiz kullanın! ChatGPT'ye internet erişimi nasıl verilir?

ChatGPT ciddi manada gelişmiş bir yapay zeka teknolojisi olsa da ChatGPT 4 gibi gelişmiş sürümleri ücretsiz bir şekilde kullanmak bir hayli zor. Zira GPT 4 sürümünü ücretsiz kullanmanın birçok yolu olsa da model 2021 internet verileriyle hareket etmekte. Bu da dil modelinden yeterli verimi alamamanız anlamına gelmekte.

ChatGPT'ye internet erişimi nasıl verilir?

Güncel veriler ile yapay zekayı kullanabilmenin yolu ise onu internete bağlamak. Peki bu nasıl mümkün? WebChatGPT isimli Google Chrome uzantısı ile ChatGPT'yi internete bağlamak oldukça basit. Aşağıdaki adımları takip ederek sizde yapabilirsiniz:

Google Chrome web tarayıcınızı açın. Daha sonra bu bağlantıyı ziyaret edin. Bağlantı sizi WebChatGPT uzantı sayfasına götürecektir.

Açılan sayfada Chrome'a ??Ekle düğmesini tıklayın ve ardından Uzantı Ekle düğmesine dokunun.

Yeni bir Chrome sekmesi açın ve ChatGPT web sayfasına gidin. Daha sonra ChatGPT hesabınızla oturum açın.

ChatGPT sorgu alanında Web erişimi geçişini etkinleştirin. (Uzantıyı eklediğinizde otomatik olarak gelecektir)

Ve artık ChatGPT sorduğunuz sorulara güncel internet verileri ile cevap verecektir.

TMP dosyası nedir? Nasıl açılır? Nasıl silinir?

Peki siz "ChatGPT internet erişimi nasıl verilir?" rehberimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete

ChatGPT, Google, Chrome, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ChatGPT'ye internet erişimi nasıl verilir? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 16:47:25. #1.11#
SON DAKİKA: ChatGPT'ye internet erişimi nasıl verilir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement