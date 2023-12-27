Chery Fengyun A8: Yüksek Performanslı Plug-in Hibrit Sedan

Chery'nin yeni plug-in hibrit sedan modeli olan Fengyun A8'in ön satış fiyatları açıklandı. Peki bu yeni otomobil bizlere neler sunuyor? İşte Chery Fengyun A8 teknik özellikleri ve fiyatı…

Yüksek Performanslı Chery Fengyun A8 ile 1,400 km'yi aşan menzil

Bu yıl nisan ayında Shanghai Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Arrizo 8 modelinin plug-in hibrit versiyonu Chery Fengyun A8 PHEV sedan modelinin ön satış fiyatı resmi olarak duyuruldu. 18,200 – 21,000 Dolar arasında değişen bir fiyatla satışa sunulacak.

Aracın 3 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi planlanıyor. Chery, eylül ayında Fengyun serisini özellikle yeni enerji araçlarına odaklanmak amacıyla geri getird, ve önümüzdeki iki yıl içinde 11 model piyasaya sürmeyi planladı.

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İlk model olan Fengyun A8, geniş bir ön ızgaraya, geçiş tipi arka stop lambalarına, gizli egzoz çıkış düzenine ve bir tavan spoilerine sahip. Araç ölçüleri ise; uzunluğu 4780 mm, genişliği 1843 mm, yüksekliği ise 1487 mm ve dingil mesafesi 2790 mm şeklinde. İç mekan, geniş ekranlı merkezi kontrol ekranından oluşan 24.6 inçlik çift ekrana sahip.

Bunun yanı sıra bu çift ekran güçünü Qualcomm Snapdragon 8155 yongasından alıyor. Diğer özellikler arasında 10 hava yastığı, ambiyans aydınlatma, Sony marka ses sistemi, kablosuz telefon şarjı, geniş bir panoramik cam tavan ve adaptif hız kontrolü ile kör nokta izleme özelliklerini destekleyen seviye 2 gelişmiş sürüş yardım sistemi bulunuyor.

Chery'nin Fengyun A8 plug-in hibrit sedan'ın teknik özellikleri