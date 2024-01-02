Çin\'de Dünyanın En Büyük Yüksek İrtifa Rüzgar Enerji Projesi Faaliyete Geçti

Rüzgar enerjisinin dönüşümüne yönelik düşük verimliliği artırıcı ve ülkelere katma değer katan projeler 2024 yılında da dikkat çekmeye devam edecek. Yeni yılın ilk gününde Çin'de faaliyetine başlayan rüzgar santrali dünyanın en büyük yüksek irtifa rüzgar enerji projesi olarak öne çıkıyor. İşte detaylar…

Yüksek irtifa rüzgar santrali yılda 200 kW/s enerji üretecek

futureflow.life'da yer alan habere göre, Çin'in Güneybatısında, Xizang Özerk bölgesinde yer alan Naggu şehrinde faaliyetine başlayan dev panelin proje geliştiriciliğini China Energy Corporation üstleniyor. 100 megavat kapasiteli olarak üretimi tamamlanan rüzgar santrali şehrin 230 bini aşkın vatandaşına yılda 200 milyon kilowatt saat elektrik enerjisi sağlayacak.

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Çinli rüzgar enerjisi şirketi China Energy'ye göre, 3.500 ile 5.500 metre yüksekliğinde inşa edilmiş bu santral yüksek verimlilik vaat ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının dönüştürülmesi ve vatandaşın lehine kullanılması yönünde atılan bu dev adım, çevre dostu yaklaşımları öne çıkarırken, daha ucuza elektrik enerjisi elde edebilmeyi de mümkün hale getiriyor.

China Energy, ultra yüksek irtifa rüzgar enerjisi üretim projesini 140 bin metrekarelik bir alan üzerine inşa etti. Bu alanda rüzgar santraline ait 25 farklı rüzgar tribünü yer alıyor.

En zorlu iklim şartlarına dayanıklı üretildi

Çin'in Güneybatı bölgesinde boş arazilere konumlandırılmış bu dev rüzgar panelleri görüntüsü ile hayret uyandırırken, üzerine inşa edilen platonun zorlu iklim koşullarına dayanıklı bir proje olduğu da detaylara ekleniyor.

Klasik rüzgar tribünü projelerinden farklı olarak ultra yüksek bir rakıma sahip olması en zor iklim şartlarına dayanıklı olmasını gerektiriyor. Projeye başkanlık yapan Hu Jiansheng, projenin tasarımıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Henüz ilk aşamasında olan bu tasarımın rüzgar ölçümü, rüzgar kaynakları ve yer seçiminin doğru değerlendirilmesini yapabilmek için akıllı bi rüzgar enerjisi platformunu benimsemeye çalıştık."

Bu devasa rüzgar tribünlerinin en büyük özelliği yıldırım, dolu gibi riskli hava şartlarına karşı güçlü tasarımı. Güneş ışınlarının sebep olduğu UV hasarını önleyici şiddetli sıcaklıklara ve iklim değişikliğine karşı dayanıklı olabilmesi için yeni bir altyapı oluşturuldu. Proje; kum, kar, yağmur gibi tehlikeli durumlara karşılık yüksek dayanıklılık gösteriyor. Proje tasarlanırken doğal afetlerin sebep olabileceği zorlu şartları önleyecek keskin ve yüksek kalitede bıçaklar kullanılmasına da dikkat edildiği söyleniyor.

Rüzgar tribünlerinin açıkta kalan kısımlarındaki dış malzemenin uzun yıllar aşınmadan korunabilmesi için de özel bir teknik kullanılıyor. China Energy personeli; yüksek irtifa nedeniyle yaşanacak zorlukların üstesinden gelebilmek için rüzgar tribünleri üzerinde son bir inceleme yaptıklarını ifade etti.

Proje operatörü 100 MW'lik rüzgar enerjisi projesi için tüm tribünlerdeki hataların ayıklandığını notlara ekleyerek "Santralin tam kapasite ile elektrik üretiminin yapabilmesi için şebeke bağlanmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.