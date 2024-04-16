Çin\'in devasa yatırımı Origin Wukong ile kuantum bilgisayar çağı

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Çin hükümeti, devasa bir yatırım yaptığı kuantum bilgisayarı Origin Wukong ile oldukça iddialı geliyor. Yeni nesil süper iletken bir bilgisayar olarak tanımlanan ürünün, ülkeye karşı yapılacak siber saldırıları büyük ölçüde önlemesi bekleniyor. Daha önce hiçbir kuantum cihazda görülmemiş olan bir şifreleme teknolojisine sahip olacak olan Wukong, şimdiden büyük bir ses getirmiş durumda. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Origin Wukong gündem oldu

Amerika başta olmak üzere birçok ülkeyi kırmızı alarm durumuna sokan Origin Wukong'un, kendi gibi özel kuantum bilgisayarlar tarafından gelen saldırı teşebbüslerine de anında cevap vereceği iddia ediliyor. Böylece Çin en gizli bilgilerinin rakiplerinin eline geçmesini engellemeyi amaçlıyor. Benzersiz bir kriptografik kapasiteye sahip olan Wukong, en zorlu şifreleri bile yalnızca saniyeler içinde çözebiliyor. Fakat bu iddiaların gerçekten doğru olup olmadığını önümüzdeki dönemde hep beraber göreceğiz.

Origin Wukong projesinin üst düzey yöneticilerinden Dou Menghan, yaptığı açıklamada kuantum bilgisayarın hem siber savunma hem de siber saldırı anlamında oldukça iddialı olduğunu öne sürdü. Veri güvenliğini de artıracağı belirtilen bilgisayar, tam 72 kübit gücünde özel tasarlanmış bir kuantum çipi kullanacak. Çin halkını da oldukça heyecanlandıran bilgisayarın, önümüzdeki yıllarda yeni versiyonlarının da geleceği tahmin ediliyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Çin'in yeni nesil kuantum bilgisayarı Origin Wukong'un geleceği nasıl olacak? Sizin kuantum bilgisayar teknolojileri hakkındaki fikriniz ne? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.