Çin uzay endüstrisi, sektördeki SpaceX egemenliğini kırmaya kararlı gibi görünüyor. Çinli China Aerospace Science and Technology şirketi (CASC), yeni nesil teknolojilerden faydalanarak yeniden kullanılabilir roketler üretmek istiyor. Şirketin geri dönen roketleri, bir çeşit kanca sistemiyle yakalamayı planladığı söylenmekte.
Böylece araştırma maliyetlerinin gözle görülür oranda azaltılacağı öngörülüyor. Firmanın bu roketleri 2 yıl içinde resmen fırlatmayı hedeflediği konuşulurken, projenin Çin'in 2030 yılı uzay araştırmaları vizyonunun bir parçası olduğunu belirtebiliriz. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…
Çin, Space X rakibi girişim yapıyor
CASC tıpkı Falcon 9 roketlerde olduğu gibi iniş sırasında motorlar aracılığıyla yavaşlatma yapacak. Ancak bu süreç modüler bacaklar yerine özel bir kanca sistemiyle hayata geçirilecek. Platforma yerleştirilen teller kancalara takılacak ve böylece güvenli bir iniş sağlanacak. Bu yöntem, birçok uzman tarafından oldukça akıllıca bulundu.
2030'a kadar Çinli bir astronotu uzaya göndermek isteyen ülke, bu alana şimdiden devasa yatırımlar yapmış durumda. Ülkede faaliyet gösteren diğer bir firma olan Galactic Energy ise, özel Pallas-1 roketlerini bu yıl resmi olarak fırlatacak.
Bu gelişmelerin başta SpaceX ve Blue Origin olmak üzere, uzay sektöründe faaliyet gösteren birçok kuruluşu tedirgin ettiği iddia ediliyor. Eğer Çin hedeflerine ulaşırsa, sektörde kartlar yeniden dağıtılabilir.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Çin uzay girişimlerinde SpaceX karşısında iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz SpaceX'in uzay projelerini takip ediyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Çin, SpaceX egemenliğini kırmak için yeni nesil roketler üretiyor - Son Dakika
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