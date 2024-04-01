Çin, Uçan Spor Otomobil Aircar\'ın Haklarını Satın Aldı

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Aircar adlı uçan spor otomobil, 160 beygir gücündeki motoru sayesinde ve geleneksel benzin kullanarak, Slovakya'nın başkenti Bratislava ile Klein Vision firmasının merkezi arasındaki yaklaşık 90 kilometrelik mesafeyi 35 dakika içinde uçarak kat etti. Çin beklemeden satın aldı.

Çin, uçan spor otomobil haklarını satın aldı

Aircar, güçlü motorunun yanı sıra bir arka pervane ve katlanabilir kanatlara sahip, ancak dezavantaj olarak en az 300 metre uzunluğunda bir pist gerektiriyor. Aircar, 2022'nin başında Slovakya Sivil Havacılık İdaresi'nden genel uçuş sertifikası almış, ancak daha sonra uçan spor otomobil hakkında pek bir haber yapılmamıştı. Çünkü, pilot lisansı gereksinimi, sürücüler için bir engel oluşturabilir.

Şimdi ise, Hebei Jianxin Flying Car Technology Company adlı Çinli bir şirket, Aircar teknolojisini ve üretim ile kullanım haklarını satın aldı. Satış fiyatı hakkında bir bilgi yok. Çin'de bu uçan otomobillerin belirli bir coğrafi bölgede kullanılması planlanıyor, ancak bu bölge henüz belirtilmedi. Şirketin merkezi Hebei eyaletinin Cangzhou şehrinde bulunuyor.

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Çin'in Aircar uçan spor otomobil teknolojisini kullanarak yapabilecekleri:

Ulaşımı dönüştürmek: Çin, uçan araçlarla kentsel ve bölgesel ulaşımı dönüştürebilir, özellikle trafik sıkışıklığının azaltılması ve uzak mesafelere daha hızlı erişim sağlanması konularında büyük faydalar sunabilir.

Turizmi teşvik etmek: Özellikle turistik bölgelerde, hızlı ve etkileyici bir ulaşım yöntemi olarak uçan araçlar, turistler için yeni ve çekici bir deneyim sunabilir.

İnovasyon ve teknoloji liderliği: Çin, bu tür yenilikçi ulaşım teknolojilerini benimseyerek dünya çapında teknoloji ve inovasyon lideri olarak konumunu güçlendirebilir.

Acil durum ve kurtarma operasyonları: Uçan araçlar, acil durum hizmetlerinde ve kurtarma operasyonlarında hızlı ve etkili bir şekilde kullanılabilir, özellikle ulaşılması zor veya afet bölgelerine hızlı müdahale sağlayabilir.

Sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirmek: Eğer bu araçlar elektrikli veya çevre dostu yakıtlar kullanırsa, Çin, sürdürülebilir ulaşım çözümlerinde önemli bir adım atabilir.

Çin hükümeti, alternatif uçuş çözümlerini aktif bir şekilde destekliyor. Örneğin, 2023 Ekim ayında, Çinli şirket Ehang elektrikli bir uçan taksi için işletme lisansı almıştı. Rakip firma Autoflight da Shenzhen ve Zhuhai şehirleri arasında başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdi. Bu gelişmeler, uçan araçların gelecekteki potansiyelini ve ulaşımın evrimini gösteriyor.

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