Çin, Yapay Güneş İçin Şirket Kuruyor

Bilim alanına dair gelişmeler her geçen gün daha farklı bir boyut kazanıyor. Son gelişmelerden biri de yapay güneş üzerine oldu. Çin, yapay güneş olarak bilinen nükleer füzyon reaktörü için bir şirket kuruyor. İşte detaylar!

Nükleer füzyon ile küresel enerji sorununun çözülmesi amaçlanıyor!

Gün geçtikçe bilim alanında farklı gelişmeler görmeye neredeyse alıştık. Ancak bu gelişmelerin içeriği şaşırtmaya devam diyor. Bu gelişmelerden biri de Çin'den geldi. Son bilgilere göre Çin, nükleer füzyon reaktörü için devlet destekli bir şirket kuruyor.

China National Nuclear Corporation'a (CNNC) göre Çin, yapay güneş olarak bilinen nükleer füzyon reaktörünü hayata geçirmek için büyük bir adım atıyor. Bunun için de ülkedeki kaynakları birleştirecek bir şirket kuruyor.

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Bu gelişmelerden sonra akıllardaki soru, "Yapay güneş ile ne amaçlanıyor?" oluyor. Nükleer füzyon, güneşin enerji üretme sürecini taklit ediyor. Sonucunda da daha az atık ve sınırsız yakıtla güvenli ve temiz bir enerji kaynağı sağlamak amaçlanıyor.

Füzyon enerjisinin ticari uygulamalarına ve teknolojilerine odaklanan şirketlerden olan Statorus'un kurucusu Chen Rui de bir açıklama yaptı. Açıklamasında bu gelişmenin ulusal bir öncelik olduğunu ifade etti.

Öte yandan nükleer füzyonun küresel enerji sorununa da çözüm olacağına inanılıyor. Bunun için de yüksek kalitede bir enerji endüstrisi geliştirmek gerektiği belirtiliyor. Ayrıca bu gelişime dünya çapındaki ülkelerin düzenli bir şekilde yatırım yaptığı iddia ediliyor.

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