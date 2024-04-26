Çinli CATL, 1000 km menzile sahip yeni bir LFP bataryasını tanıttı - Son Dakika
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Teknoloji

Çinli CATL, 1000 km menzile sahip yeni bir LFP bataryasını tanıttı

Çinli CATL, 1000 km menzile sahip yeni bir LFP bataryasını tanıttı

CATL, elektrikli araçlar için 1000 km menzil sağlayacak yeni bir LFP bataryasını tanıttı. Bu batarya, enerji depolama teknolojisinde devrim yaratırken, şarj sürelerini de önemli ölçüde azaltacak.

26.04.2024 13:18
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Çinli elektrikli araç batarya üreticisi CATL, 1000 km menzile sahip yeni bir LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryasını tanıttı. Bu yeni batarya, elektrikli araçların tek şarjla uzun mesafeler kat edebilmesini sağlarken, enerji depolama teknolojisinde de devrim yarattı. İşte detaylar…

CATL, 1000 km menzil sağlayacak elektrikli araç bataryasını tanıttı

CATL'in "Qilin" kod adıyla tanıttığı bu yeni batarya, termal yönetim açısından daha verimli bir tasarım sunuyor. Bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj döngüsünü sadece 10 dakikada gerçekleştirebildiği ve Tesla'nın 4680 pilli yapısal bataryasından yüzde 13 daha verimli olduğu belirtiliyor. Batarya, elektrikli araçların şarj sürelerini önemli ölçüde azaltırken, aynı zamanda 1000 km ve üzeri menzil sağlayacak. İşte öne çıkan özellikleri:

Çinli CATL, 1000 km menzile sahip yeni bir LFP bataryasını tanıttı

LFP (Lityum Demir Fosfat) katotlu bataryalarda 160 Wh/kg enerji yoğunluğu ile birlikte daha verimli termal yönetim sağlayarak bataryanın aşırı ısınmasını önleme özelliği mevcut. Ayrıca yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj döngüsünü 10 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirebilmesi de oldukça önemli.

Bataryanın yüzde 72'lik hacmine enerji depolama kapasitesi, Tesla'nın 4680 pilli yapısal bataryasından yüzde 13 daha fazla verimlilik sağlayacak. Üçüncü nesil modülsüz batarya tasarımı ise bataryaların daha hafif ve daha kompakt olmasını sağlayacak.

1000 km menzil hayal olmaktan çıkıyor! Yeni elektrikli otomobil batarya teknolojisi

CATL, bu yeni nesil batarya tasarımıyla Çin borsasında yüzde 6 değer kazandı ve piyasa değeri 190 milyar doları aştı. Elektrikli araç üreticileri, Qilin bataryasını kullanmak için sıraya girmiş durumda. Li Auto ve Hozon gibi markalar, gelecek yıl CATL'in yeni nesil bataryasıyla donatılmış ilk araçlarını piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu gelişme, elektrikli araç pazarında hafif bataryalarla uzun menzilleri mümkün kılmak açısından oldukça önemli. CATL'in yeni bataryası, enerji depolama çözümlerinde önemli bir adım ve elektrikli araçların geleceğine yön vermeye de aday. Siz yeni batarya hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Çinli CATL, 1000 km menzile sahip yeni bir LFP bataryasını tanıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli CATL, 1000 km menzile sahip yeni bir LFP bataryasını tanıttı - Son Dakika
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