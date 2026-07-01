Çip Krizi Sürerken Cihaz Bakımı Önemli - Son Dakika
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Çip Krizi Sürerken Cihaz Bakımı Önemli

01.07.2026 11:06
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Eskişehir'de tamirci İsmail Demirkapı, çip krizine dikkat çekerek cihaz bakımlarının önemini vurguladı.

Eskişehir'de bilgisayar tamircisi olan İsmail Demirkapı, pandemi sonrasında küresel ölçekte tırmanışa geçen çip krizinin devam ettiğini belirterek, bu sebeple vatandaşların ellerinde olan cihazların bakımlarını ihmal etmemelerini tavsiye etti.

Dünya genelinde Covid-19 pandemisinin ardından başlayan küresel çip krizi, teknoloji pazarında fiyatların ciddi oranda yükselmesine sebep oldu. Özellikle ekran kartı çipsetleri, işlemciler ve SSD gibi temel bilgisayar bileşenlerinde yaşanan fiyat artışları, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını değiştirdi. Eskişehir'de bilgisayar tamirciliği yapan İsmail Demirkapı, bu süreçte mevcut cihazların sonuna kadar verimli kullanılmasını ve aceleci yenileme kararlarından kaçınılmasını tavsiye etti. Demirkapı, vatandaşların ellerinde olan bilgisayarları daha uzun süreli kullanabilmeleri için cihazların düzenli olarak temizlenmesi ve termal bakım yapılması gerektiğini ifade etti.

"Mevcut cihazlarımızı sonuna kadar kullanalım istiyoruz"

Çip kriziyle ilgili konuşan bilgisayar tamircisi İsmail Demirkapı, "Klasik ekran kartı çip problemi, Covid'den sonra gelen bir süreç oldu. Bu kartopu gibi büyüyen bir problem. İşçi ve ürün maliyetleri ciddi anlamda yukarı doğru çıkış yaptı. İnsanlara şunu söylüyoruz; Bu, tüm dünyada global bir krizdir, elinizdeki ürünleri illa yenilemenize gerek yok. Petrol gibi ham maddeler geri gelmeye başlayınca bu krizin de aşılacağını düşünüyoruz. SSD, ekran kartı çipsetleri ve işlemciler hala pahalı. Mevcut cihazlarımızı sonuna kadar kullanalım istiyoruz" dedi.

"Bu bakımların mutlaka yapılması gerekiyor"

Yaz ayının gelmesiyle birlikte havaların ısındığını ve termal bakımın önem arz ettiğini vurgulayan Demirkapı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arabadaki radyatör suyu gibi düşünün, radyatör suyu olmasa araba sıcaklıktan zaten gitmeyecek ve motor bloğu çatlayacak. Bilgisayarlarda da soğutma çok önemli. Peteklerin aralarına tozlar giriyor, termal macunları kuruyor. Bu bakımların mutlaka yapılması gerekiyor. Bakımları bilmiyorsanız bildiğiniz yetkili servislere, usta kişilere danışmanızı öneriyoruz." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Çip krizi, Eskişehir, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çip Krizi Sürerken Cihaz Bakımı Önemli - Son Dakika

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