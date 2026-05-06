Cizre\'de Bilim Fuarı Coşkusu

06.05.2026 00:54
Cizre'de 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı, gençlerin projeleriyle büyük ilgi topladı.

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak'ın Cizre ilçesinde genç beyinlerin hazırladığı projeler, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ile görücüye çıktı.

Cizre Ahmet El-Cezeri Ortaokulu'nda düzenlenen fuarın açılışına Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Uysal, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Öncel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Kaymakam Baycar ve beraberindeki protokol üyeleri, fuar alanındaki stantları tek tek gezdi. Ortaokul öğrencilerinin, fen bilimlerinden yazılıma, çevreci projelerden robotik tasarımlara kadar geniş bir yelpazede hazırladıkları projeleri büyük bir ilgiyle inceleyen heyet, öğrencilerden sunumlar alarak çalışmaların teknik detaylarını sordu. Öğrencilerin özgüveni ve projelerin niteliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, bu tür etkinliklerin eğitimdeki önemine vurgu yaptı. Kaymakam Baycar, "TÜBİTAK Bilim Fuarları, evlatlarımızın araştırma, sorgulama ve üretme yeteneklerini geliştirmesi açısından hayati bir öneme sahiptir. Burada sergilenen her proje, yarının büyük buluşlarının birer provası niteliğindedir. Emeği geçen tüm okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve özellikle azimle çalışan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Fuar, projelerin sunumunun ardından protokol üyelerinin öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. Okul idaresi, öğrencilerin bilimsel merakını destekleyen bu tür organizasyonlara devam edeceklerini belirtti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

