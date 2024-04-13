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Valve'ın Eylül 2023'te piyasaya sürdüğü Counter-Strike 2, dünyanın en popüler FPS oyunları arasında yer alıyor. İki takımın karşı karşıya gelerek çarpıştığı oyun, aynı zamanda Counter-Strike serisinin son üyesi olarak biliniyor. Peki Counter-Strike 2 veya kısa adıyla CS 2, şimdiye kadar kaç adet kopya sattı ve hasılat miktarı kaç? İşte güncel veriler…

Counter-Strike 2, 200 milyondan fazla kütüphanede bulunuyor!

Kısa süre önce Steam tarafından paylaşılan verilere göre Counter-Strike 2, popülaritesini giderek artırıyor. Oyunun şimdiye kadar 207,2 milyon kopya sattığı bildiriliyor. Tabii yapım ücretsiz olduğu için bu, kütüphaneye eklenme sayısını temsil ediyor.

Verilere göre Valve, Counter-Strike 2 oyunundan 7,4 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. Tabii bu hasılata geçtiğimiz aylarda defteri kapatılan CS: GO döneminde elde edilen kazancın da dahil olduğunu belirtelim. Hasılatın kaynağı ise oyun içindeki eşya satışları.

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Kopya satış (kütüphaneye ekleme) sayısı: 207,2 milyon

Toplam hasılat: 7,4 milyar dolar

Counter-Strike 2, Valve'a yıllar boyunca ciddi kazançlar sağlamaya devam edecek gibi görünüyor. Zira oyun, FPS türünün önde gelenleri arasında yer alıyor. Sadece birkaç popüler rakibi var. Ayrıca e-spor turnuvaları da düzenleniyor. Bu da oyunun popülaritesini giderek artırıyor ve topluluğunu büyütüyor.

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