Teknoloji

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlelerinin yanında birde F-35 satın alımı konusu gündemde. Geçtiğimiz günlerde ilk uçuşunu yapan Milli Muharip Uçak'ın yanında biraz gölgede kalsa da hala çözülememiş bir F-35 sorunu var. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir açıklama yaptı. İşte konuyla ilgili detaylar…

Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 meselesine "noktalı virgül" koydu!

Geçtiğimiz günlerde TUSAŞ tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak KAAN projesinde önemli bir adım atıldı. Yerli savaş uçağı göklerle ilk buluşmasını yaptı ve başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Türkiye'nin 4 ve 5. nesil savaş uçağı üretimi konusundaki ilk adımları teşkil eden bu hamle ile birlikte yerli ve milli savunma sanayi vizyonu adına önemli bir imza atıldı.

Konuyla ilgili olarak devam eden süreçlerde MMU KAAN'ın ardından 6. nesil savaş uçağının gelmesi gündeme oturdu. Bu konuyla ilgili haberimizi okumak için buraya tıklayabilirsiniz. Tabi bu heyecanlı süreçlerin devamında bir de yılan hikayesine dönen bir konu var: F-35.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı forsu değişti! İşte yeni hali

Şubat ayının başlarında ABD senatosunda gündeme gelen konuda varılan karar: Türkiye'nin yaptığı 23 milyar dolarlık ödeme karşılığında F-35 değil 40 adet F-16 Block 70, F-16 Block 70 modernizasyon kitleri ve uçak motorları almasına karar verilmişti. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada "Bizim şu anki plan ve programımızda F-35'ten ziyade F-16'lar var. Bize gelen senatörlerle F-16 hususunda neler yapabileceğimizi görüşüyoruz. Bunun dışında gerek bizim gerekse Dışişleri Bakanımızın ABD Dışişleri Bakanı ile yaptıkları görüşmeler var. Konunun sıkı takipçisiyiz." ifadelerine yer verdi.

F-35 konusuna şu an için ara verilmiş durumda. İlerleyen süreçlerde Türkiye'nin programa tekrar dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki siz F-35 konusu hakkında ne düşünüyorsunuz?