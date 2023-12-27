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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'de GTA San Andreas'a gönderme keşfedildi - Son Dakika
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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'de GTA San Andreas'a gönderme keşfedildi

Cyberpunk 2077'nin genişleme paketi Phantom Liberty, oyunculara yeni bir hikaye ve konum sunarken, GTA San Andreas'a yapılan bir gönderme de ortaya çıktı. Oyunda yer alan şifreli sayılar, Big Smoke'un efsanevi fast-food siparişine atıfta bulunuyor.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty\'de GTA San Andreas\'a gönderme keşfedildi
27.12.2023 - 08:28,
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Cyberpunk 2077 'nin 26 Eylül 2023'te yayınlanan tek ve son genişleme paketi Phantom Liberty, oyunculara keşfetmeleri için yeni bir hikaye ve konumdan daha fazlasını getirdi. Bazı oyuncular, Kaliforniya'nın kurgusal tasviriyle bilinen bir başka ikonik açık dünya oyununa olan bir göndermeyi ortaya çıkardı.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty'de GTA San Andreas'a gönderme keşfedildi

Phantom Liberty'nin ilk sahnelerinden birinde, oyuncu tarafından kontrol edilen karakter V'nin olay örgüsünü ilerletmek için çok önemli bir telefon görüşmesi yapması gerekiyor. Ancak, kartal gözlü hayranlar bu sahne sırasında telefona kazınmış bir dizi şifreli sayı fark etti: 2 x 9, 1 x 9 L, 1 x 6, 1 x 7 ve 2 x 45. Görünüşte rastgele olan bu sayı dizisi GTA: San Andreas'ta Big Smoke tarafından verilen efsanevi fast-food siparişinin aynısı.

San Andreas'a aşina olanlar için, fast-food parodisi mekanı Cluckin' Bell, Big Smoke'un destansı ve unutulmaz bir sipariş verdiği bir göreve konu oluyordu: "İki tane 9 numara, bir tane 9 numara büyük, bir tane ekstra soslu 6 numara, bir tane 7 numara, iki tane 45 numara, bir tane peynirli ve bir büyük soda." Phantom Liberty'nin bir başka sevilen oyunun bu ikonik anına saygı duruşunda bulunması, oyuncular için hoş bir dokunuş.

Spider-Man'in multiplayerını bekleyenlere kötü haber!

Cyberpunk 2077 çok sayıda video oyunu referansı ve easter egg'iyle biliniyor ve Phantom Liberty de bir istisna değil. Oyun daha önce CD Projekt Red'in The Witcher 3 oyununa da göndermelerde bulunmuştu ve bu genişleme paketi de bu geleneği devam ettiriyor. Özellikle, Phantom Liberty'deki şifreli numaralar için kullanılan aynı telefon, The Witcher 3'ün teması gibi diğer sevimli oyun referanslarını aramak için kullanılabiliyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Kaliforniya, Eylül, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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