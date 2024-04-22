Deadpool & Wolverine Filmi Yeni Fragmanıyla Olay Yarattı

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Bu yılın en merakla beklenen projelerinden olan Deadpool & Wolverine filmi, geçtiğimiz saatlerde yayınlanan yeni fragmanı ile olay yarattı. Önceki fragmana göre birçok önemli ayrıntı içeren tanıtım filmi, bu kez Hugh Jackman'ın canlandıracağı Wolverine karakterine geniş yer vermiş. Deadpool'un da sevilen aktör Ryan Reynolds tarafından hayat bulacağını düşünürsek, filmin oldukça ilgi çekici olacağını şimdiden söyleyebiliriz. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Deadpool & Wolverine filmi, son fragmanı ile gündem oldu

Marvel evreninin en heyecan verici buluşmalarından birine sahne olması beklenen yapım, artık Disney'in elinde olduğu için birçok yeni sürprizle de karşılaşma ihtimalimiz var. Örneğin Jennifer Garner'ın canlandırdığı Elektra'nın da filmde yer alacağı neredeyse kesinleşmiş gibi görünüyor. Başarılı yönetmen Shawn Levy tarafından yönetilecek projede; Brianna Hildebrand, Morena Baccarin ve Emma Corrin gibi ünlü oyuncular da rol alacak.

26 Temmuz 2024 tarihinde resmi olarak sinemaseverlerle buluşması beklenen Deadpool & Wolverine'ın, oldukça büyük bir bütçeye mal olması bekleniyor. Elde edilecek gişe hasılatının bu maliyeti karşılayıp karşılayamayacağını ise hep birlikte göreceğiz. Ancak yapımın Deadpool serisinin geleceği için önemli bir yer tutacağı öngörülüyor. Bu gelişmenin, günün sonunda Marvel fanları için hayırlı olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yaz aylarında resmen vizyona girecek olan film iyi bir gişe başarısı yakalayabilecek mi? Siz şimdiye kadar hangi Marvel filmlerini izlediniz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.