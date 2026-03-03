DENEYAP Sınav Başvuruları 6 Mart\'a Kadar Sürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) yürüttüğü DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya hak kazanacak öğrencileri belirleyecek sınava başvurular devam ediyor.

T3 Vakfı Aydın İl Sorumlusu Mesut Altunkaynak, AA muhabirine, yıl içinde yapılacak sınav için başvuruların 6 Mart'a kadar süreceğini söyledi.

DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde 11 farklı mühendislik alanında eğitim verildiğini belirten Altunkaynak, "Gençlerin analitik düşünme, problem çözme ve takım çalışması becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi yolunda ilerleyen, teknoloji üreten bir nesil yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Altunkaynak, 4, 5, 8 ve 9. sınıf ile lise hazırlıkta öğrenim gören öğrencilerin internet üzerinden sınava başvurabileceğini kaydetti.