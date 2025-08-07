DENEYAP Yaz Okulu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

DENEYAP Yaz Okulu Başladı

07.08.2025 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

T3 Vakfı, DENEYAP atölyelerinde 5 bin öğrenciyle 6 haftalık yaz okulu eğitimlerine devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, DENEYAP atölyelerinde yaz tatilinde de eğitimlerin devam ettiğini belirterek, 5 bine yakın öğrenciyle 6 haftalık eğitim düzenlediklerini söyledi.

Hıdır, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Yaz Okulu kapsamında Pendik DENEYAP Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Hıdır, yaz döneminde DENEYAP atölyelerinin boş kalmasını istemediklerini dile getirerek, "Bu anlamda diğer gençlerimize de fırsat verebilmek adına bir yaz okulu programı başlattık. 70'ten fazla şehrimizde 5 bine yakın öğrencimizle 6 haftalık eğitim düzenliyoruz." bilgisini paylaştı.

Çocukların heyecanını, alana olan merakını ve programın çıktılarını görmenin kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan Hıdır, "İnşallah diğer şehirlerimizde de benzer şekilde gençlerimizi bilim ve teknolojiyle farklı alanlarda buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Hıdır, NeXT Sosyal platformuyla ilgili de bilgi vererek, şunları söyledi:

"Sosyal medya mecraları günümüzde hayatımızın vazgeçilmez parçası diyebiliriz. Bu anlamda da 7'den 77'ye herkesin kullandığı birçok platform var. Biz dijital bir dönüşüm içerisindeyiz. Küfrün, bot hesapların olmadığı ve insanların yüz yüze konuşur gibi kendilerini, düşüncelerini ifade edebilecekleri özgür ortamlar inşa etmek maksadıyla TEKNOFEST girişimcilerimizle birlikte NeXT Sosyal medya platformunu hayata geçirdik. Gerçekten çok kısa sürede de aslında milyona yakın bir kullanıcı kitlesi oluşmuş oldu. Bu temiz platforma ülkemizdeki aktif sosyal medya kullanıcılarımızı çekerek burada güzel ortam oluşturmak istiyoruz. Bu noktada NeXT Sosyal'i daha farklı fonksiyonlarla geliştirerek ihtiyaçlara binaen daha da ileri seviyeye getirme noktasında yazılımcı genç beyinlerle çalışmaya devam ediyoruz."

TEKNOFEST'in tekrar doğduğu şehre döndüğüne dikkati çeken Hıdır, "17-21 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda heyecan ve sürprizlerle dolu bir TEKNOFEST'i gerçekleştireceğiz. Öncesinde de bu yıl ilk defa 'TEKNOFEST Mavi Vatan' dediğimiz bir organizasyon da düzenleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Etkinlik, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji DENEYAP Yaz Okulu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti 67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu

15:51
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı partiden ihraç etti
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
22:43
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
22:43
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
22:35
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu
Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
21:37
Fenerbahçe’den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
Fenerbahçe'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
21:28
Kızılyıldız’a transferi iptal oldu Tadic’in yeni takımını açıkladılar
Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar
21:13
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
21:11
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza
Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
21:09
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 16:19:29. #7.13#
SON DAKİKA: DENEYAP Yaz Okulu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.