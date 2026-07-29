Denizli Bilim Merkezi'nde Yaz Bilim Kampları - Son Dakika
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Denizli Bilim Merkezi'nde Yaz Bilim Kampları

Denizli Bilim Merkezi\'nde Yaz Bilim Kampları
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Denizli Bilim Merkezi'nde yaz boyunca yapılan kamplar, yüzlerce öğrenciye bilimi eğlenceli öğretiyor.

Denizli Bilim Merkezi'nin Temmuz ayı boyunca hayata geçirdiği Yaz Bilim Kampları, TÜBİTAK Yaz Akademisi ve Sosyal Etkinlik Merkezi programları yüzlerce öğrenciyi bilimle buluşturuyor. Eğlenerek öğrenme temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, Ağustos ayında başlayacak kapsamlı Yaz Okulu programıyla devam edecek.

Çocukların ve gençlerin erken yaşlardan itibaren bilim ve teknolojiyle buluşmasını sağlayan Denizli Bilim Merkezi, yaz tatilini hem eğlenceli hem de verimli bir öğrenme platformuna dönüştürdü. Temmuz ayı boyunca düzenlenen Yaz Bilim Kampları, TÜBİTAK Yaz Akademisi ve Sosyal Etkinlik Merkezi programları, bölgedeki yüzlerce öğrencinin yoğun katılımıyla başarıyla tamamlandı. Farklı yaş gruplarına özel olarak tasarlanan zengin içerikli programlar; bilim atölyeleri, uygulamalı deneyler, robotik kodlama eğitimleri ve etkileşimli sergi gezileriyle öğrencilere unutulmaz bir yaz deneyimi sundu.

Yaş gruplarına özel bilim atölyeleri ile keşif dolu bir yaz

Yaz Bilim Kampları, her yaş grubunun gelişim düzeyine uygun olarak planlandı. Temel bilimsel kavramlarla erken yaşta tanışan 4-6 yaş grubundaki minikler, oyun temelli atölyelerle merak duygularını pekiştirdi. Gözlem yapma ve basit deney süreçleriyle bilim dünyasına ilk adımı atan 7-9 yaş ilkokul grubu çocuklar, teorik bilgileri pratiğe dönüştürdü. 10-13 yaş ortaokul grubu öğrencileri, problem çözme ve yenilikçi düşünme becerilerini ön plana çıkaran ileri düzey projelerle analitik yeteneklerini geliştirdi. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen bu süreçte çocuklar; araştırma, sorgulama ve yaparak-yaşayarak öğrenme fırsatı elde etti. Sosyal Etkinlik Merkezi öğrencileri de Denizli Bilim Merkezi'ni ziyaret ederek bilim atölyelerine katıldı ve etkileşimli sergi alanlarını inceledi. Sergi düzeneklerini birebir deneyimleyen öğrenciler, bilimin günlük yaşamla olan doğrudan bağını eğlenceli bir atmosferde keşfetti.

TÜBİTAK Yaz Akademisi ile geleceği keşfettiler

Geleceğin dünyasında söz sahibi olacak bireyler yetiştirmek amacıyla TÜBİTAK Yaz Akademisi kapsamında düzenlenen Robotik Kodlama Kursu, teknolojiye meraklı gençlerden büyük ilgi gördü. Eğitim boyunca katılımcılara algoritma mantığı, temel programlama ve robotik uygulamaları kapsamlı bir şekilde aktarıldı. Öğrenciler, kendi hazırladıkları projelerle kodlama becerilerini geliştirdi. Uygulamalı eğitimler sayesinde, üreten ve geliştiren bireyler olma yolunda gelişim kaydettiler.

"Yaz Okulu" Ağustos ayında devam edecek

Denizli Bilim Merkezi, Temmuz ayındaki yoğun katılım ve başarıyla tamamlanan programların ardından Ağustos ayı boyunca da Yaz Okulu programında; yaş gruplarına özel planlanan bilim atölyeleri, uygulamalı deneyler, robotik kodlama etkinlikleri ve etkileşimli sergi gezileriyle öğrencileri bilimle buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Teknoloji Denizli Bilim Merkezi'nde Yaz Bilim Kampları - Son Dakika

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