Dijital Yetkinler Kursunu tamamlayan emektarlar sertifikalarına kavuştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisinin düzenlediği "Dijital Yetkinler Kursu" başarıyla bitiren 65 yaş üstü 29 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Denizli'de yaşlı bireylerin teknolojiyle daha güçlü bağ kurmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Dijital Yetkinler Kursu" başarıyla tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisi tarafından yürütülen proje kapsamında eğitim alan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Kent Konseyi Yaşlı Meclisi Başkanı Velittin Kalınkara, kurs eğitmeni ve kursiyerler katıldı.

Dijital dünyanın hayatın her alanında etkisini artırdığı günümüzde, özellikle ileri yaş grubundaki bireylerin teknolojik gelişmelere uyum sağlamasını amaçlayan kurs, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Toplam 80 saat süren eğitimlerde kursiyerlere temel dijital becerilerden güvenli internet kullanımına kadar birçok konuda uygulamalı eğitim verildi. 65 yaş üstü bireylere yönelik olarak düzenlenen kursta katılımcılara; akıllı telefon ve tablet kullanımı, internet hizmetlerinden yararlanma, dijital içerik oluşturma, bilgi paylaşımı, çevrim içi işlemler ve güvenli internet kullanımı anlatıldı. Eğitim sonunda kursiyerler, dijital teknolojileri daha etkin kullanabilme, çevrim içi hizmetlere erişebilme, dijital ortamda bilgi paylaşabilme ve internet ortamında karşılaşılabilecek riskleri tanıyabilme becerileri kazandı. Kursiyerler, eğitim sayesinde özellikle kamu kurumlarının dijital hizmetlerinden daha kolay yararlanabileceklerini ve günlük yaşamlarında teknoloji kullanımında daha özgüvenli hale geldi.

Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, teknolojinin artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, dijital okuryazarlığın her yaş grubu için önemli olduğunu söyledi. Marım, "Günümüzde kamu hizmetlerinden bankacılık işlemlerine, iletişimden bilgiye erişime kadar birçok süreç dijital ortamda yürütülüyor. Vatandaşlarımızın bu değişime ayak uydurabilmeleri için eğitim büyük önem taşıyor. Bu kurslar sayesinde büyüklerimiz hem yeni bilgiler öğreniyor hem de sosyal hayata daha aktif katılım sağlıyor. Öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha görüyoruz" dedi. - DENİZLİ