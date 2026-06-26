Dijital Yetkinler Kursunu tamamlayan emektarlar sertifikalarına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijital Yetkinler Kursunu tamamlayan emektarlar sertifikalarına kavuştu

Dijital Yetkinler Kursunu tamamlayan emektarlar sertifikalarına kavuştu
26.06.2026 09:51  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisi tarafından düzenlenen 'Dijital Yetkinler Kursu'nu başarıyla tamamlayan 65 yaş üstü 29 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisinin düzenlediği "Dijital Yetkinler Kursu" başarıyla bitiren 65 yaş üstü 29 kursiyer, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Denizli'de yaşlı bireylerin teknolojiyle daha güçlü bağ kurmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Dijital Yetkinler Kursu" başarıyla tamamlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Yaşlı Meclisi tarafından yürütülen proje kapsamında eğitim alan kursiyerler, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sertifika törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, Kent Konseyi Yaşlı Meclisi Başkanı Velittin Kalınkara, kurs eğitmeni ve kursiyerler katıldı.

Dijital dünyanın hayatın her alanında etkisini artırdığı günümüzde, özellikle ileri yaş grubundaki bireylerin teknolojik gelişmelere uyum sağlamasını amaçlayan kurs, katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Toplam 80 saat süren eğitimlerde kursiyerlere temel dijital becerilerden güvenli internet kullanımına kadar birçok konuda uygulamalı eğitim verildi. 65 yaş üstü bireylere yönelik olarak düzenlenen kursta katılımcılara; akıllı telefon ve tablet kullanımı, internet hizmetlerinden yararlanma, dijital içerik oluşturma, bilgi paylaşımı, çevrim içi işlemler ve güvenli internet kullanımı anlatıldı. Eğitim sonunda kursiyerler, dijital teknolojileri daha etkin kullanabilme, çevrim içi hizmetlere erişebilme, dijital ortamda bilgi paylaşabilme ve internet ortamında karşılaşılabilecek riskleri tanıyabilme becerileri kazandı. Kursiyerler, eğitim sayesinde özellikle kamu kurumlarının dijital hizmetlerinden daha kolay yararlanabileceklerini ve günlük yaşamlarında teknoloji kullanımında daha özgüvenli hale geldi.

Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım, teknolojinin artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirterek, dijital okuryazarlığın her yaş grubu için önemli olduğunu söyledi. Marım, "Günümüzde kamu hizmetlerinden bankacılık işlemlerine, iletişimden bilgiye erişime kadar birçok süreç dijital ortamda yürütülüyor. Vatandaşlarımızın bu değişime ayak uydurabilmeleri için eğitim büyük önem taşıyor. Bu kurslar sayesinde büyüklerimiz hem yeni bilgiler öğreniyor hem de sosyal hayata daha aktif katılım sağlıyor. Öğrenmenin yaşı olmadığını bir kez daha görüyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, Teknoloji, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dijital Yetkinler Kursunu tamamlayan emektarlar sertifikalarına kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

10:44
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper’e sert tepki Kaçan gole canlı yayında isyan etti
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti
10:29
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:46:50. #7.12#
SON DAKİKA: Dijital Yetkinler Kursunu tamamlayan emektarlar sertifikalarına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.