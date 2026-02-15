Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi

Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi
15.02.2026 13:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küresel pazarda güçlü bir konuma sahip olan dev telefon markası OnePlus'ın kapanacağı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberlere ilişkin açıklama yapan şirket iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve operasyonlarının kesintisiz şekilde sürdüğünü duyurdu.

Son günlerde teknoloji dünyasında hızla yayılan "OnePlus faaliyetlerini durduruyor" iddiaları, markanın kullanıcıları arasında endişeye yol açtı. Sosyal medyada ve bazı platformlarda dolaşıma giren söylentiler, şirketin pazardan çekileceği yönünde yorumlara neden oldu.

ŞİRKETTEN İDDİALARA YANIT GELDİ

Ancak OnePlus, iddialara resmi açıklamayla yanıt verdi ve operasyonlarının kesintisiz şekilde sürdüğünü duyurdu. Şirket yönetimi, bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kamuoyunu bilgilendirdi.

"ÇIKAN HABERLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İlk açıklama OnePlus'ın Kuzey Amerika biriminden geldi. Açıklamada, kapanma söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı açıkça belirtildi. Şirket, satış sonrası hizmetler, yazılım güncellemeleri ve kullanıcı haklarına ilişkin tüm taahhütlerini eksiksiz yerine getirmeye devam ettiğini vurguladı.

KÜRESEL PAZARDA GÜÇLÜ BİR KONUMU VAR

Kuruluşundan bu yana "Never Settle" (Asla Yetinme) sloganını benimseyen OnePlus, özellikle yüksek performanslı amiral gemisi modelleriyle geniş ve sadık bir kullanıcı kitlesi oluşturdu. Oppo çatısı altında faaliyet gösteren marka, sade OxygenOS arayüzü ve fiyat-performans odaklı ürün stratejisiyle küresel pazarda güçlü bir konum elde etti.

Teknoloji, Bilim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil iki ili birbirine bağlayan kara yolu
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu Sapık doktorun cezası düşürüldü Köpeklere yaptıkları kan dondurmuştu! Sapık doktorun cezası düşürüldü
Münih’te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada “Bin kelimeye bedel fotoğraf“ notuyla paylaşıldı Münih'te Rubio, Şeybani ve Abdi aynı masada! "Bin kelimeye bedel fotoğraf" notuyla paylaşıldı
IMF’den Türkiye’nin ekonomi programına övgü IMF'den Türkiye'nin ekonomi programına övgü
Vatandaşın isyanı karşılık buldu Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek yeni projeyi ilk kez duyurdu: Alo Adalet hattı kuracağım

14:54
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
Pedofil milyarderin skandal alışveriş listesi: Bebekler için...
14:35
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
14:06
Sapığa bak sen Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
Sapığa bak sen! Tahliye olduktan sadece 12 gün sonra aynı suçtan tutuklandı
13:39
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Fark 3 puandan fazla
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 3 puandan fazla
13:16
Kredi kartı kullananlar dikkat Yarın resmen yürürlüğe giriyor
Kredi kartı kullananlar dikkat! Yarın resmen yürürlüğe giriyor
13:02
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 15:20:44. #7.11#
SON DAKİKA: Dev telefon markası kapanıyor mu? Şirketten resmi açıklama geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.