Dijitalleşme ve Güvenlik Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dijitalleşme ve Güvenlik Etkinliği Gerçekleşti

Dijitalleşme ve Güvenlik Etkinliği Gerçekleşti
06.05.2026 02:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi, dijitalleşmenin ulusal güvenlik üzerindeki etkilerini tartıştı.

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen "Dijitalleşme Çağında Ulusal Güvenlik: Yeni Cepheler, Yeni Riskler ve 5G Ötesi Gerçeği" başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda programa Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, akademik ve idari personel ile öğrenciler katılım sağlarken, TÜBA Asli Üyesi ve Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan konuşmacı olarak etkinlikte yer aldı.

Rektör Nedim Sözbir, dijitalleşmenin günümüzde yalnızca teknolojik bir dönüşüm değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da kritik bir unsur haline geldiğine dikkat çekti. Güvenlik kavramının fiziksel sınırların ötesine geçtiğini ifade eden Sözbir; veri, iletişim altyapıları ve ileri teknolojiler ekseninde çok boyutlu bir yapıya evrildiğini belirtti. Dijital dönüşümün, ulusal güvenlik politikalarının yeniden değerlendirilmesini zorunlu kıldığını vurgulayan Sözbir, bu alandaki akademik çalışmaların önemine işaret etti.

"Dijitalleşme yeni güvenlik alanları oluşturuyor"

Prof. Dr. Hüseyin Arslan, dijitalleşme sürecinin küresel ölçekte yeni fırsatlar sunduğu kadar ciddi riskleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek konuşmasına başladı. Dijital teknolojilerin hızlı gelişimiyle birlikte güvenlik anlayışının değişim geçirdiğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Arslan, özellikle 5G ve ötesi teknolojilerin yalnızca iletişim alanını değil, tüm sektörleri dönüştüren altyapılar haline geldiğini vurguladı.

"5G sadece bir iletişim teknolojisi değil, stratejik bir altyapıdır"

5G teknolojisinin önceki nesil iletişim sistemlerinden farklı olarak yalnızca hız artışı sağlamadığını vurgulayan Arslan, bu teknolojinin nesnelerin interneti, akıllı şehirler, akıllı sağlık ve akıllı tarım gibi birçok alanda dönüşümün temelini oluşturduğunu ifade etti. Dijital dönüşümün günlük yaşamdan finans sektörüne, sağlık hizmetlerinden tarıma kadar geniş bir alanda etkisini gösterdiğini aktaran Arslan, bu yeni dönüşümün insan hayatını kolaylaştıran yeniliklerin yanı sıra yeni güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğini ifade etti.

"Siber savaşlar yeni nesil güvenlik tehdidi"

Günümüzde savaşların artık yalnızca fiziksel alanlarda değil, dijital ortamlarda da gerçekleştiğini belirten Arslan, siber savaşların geleceğin en önemli güvenlik tehditlerinden biri olduğunu söyledi. Elektronik sistemlerin, iletişim ağlarının ve veri altyapılarının savaşın bir parçası haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Arslan, ülkelerin bu yeni tehditlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini dile getirdi.

Teknolojik bağımsızlığın ulusal güvenlik açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Hüseyin Arslan, dışa bağımlı sistemlerin ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekerek yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin stratejik bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Programın sonunda Rektör Nedim Sözbir tarafından Hüseyin Arslan'a teşekkür belgesi takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dijitalleşme ve Güvenlik Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 04:37:39. #7.13#
SON DAKİKA: Dijitalleşme ve Güvenlik Etkinliği Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.