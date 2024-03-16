Dinozorlar İnsanların Kısa Ömürlü Olmasına Neden Olabilir

Karikatürler ve çizgi filmlerin aksine dinozorla insanlar hiç bir zaman karşı karşıya gelmedi. Buna karşın yeni bir teze göre insanlığın kısa ömürlü ve çabuk yaşlanmasının arkasında dinozorlar var. Peki dinozorlar nasıl oluyor da insan ömrü için bir etmen olabiliyor. ?
Dinozorlar, insanlar ve memelilerin yaşlanmasına ve kısa ömürlü olmasına mı neden oldu?
Profesör João Pedro de Magalhaes, "Uzun ömür darboğazı" adını verdiği ve BioEssays dergisinde yer alan hipotezinde önemli savlar ortaya koydu. Buna göre 100 milyon yıl önce yaşayan dinozorlar, insan ve memeli ömrünün kısa olmasına ve insanlar ve memelilerin çabuk yaşlanmasına neden oldu.
İnsanlarla dinozorlar aynı çağda hiç yaşamamış olsa da Mezozoik çağda ilk memeliler ve dinozorlar bir araya geldi. Dinozorların o dönem beslenme piramidinin en tepesinde olduğu bilinen bir gerçek. Profesör Magalhaes, o dönemde yaşayan dinozorların memelileri hayatta kalmaya ittiğini öne sürüyor.
Buna göre hayatta kalmaya çalışan memeliler, dinozorların baskısı yüzünden uzun ömür ile hızlı üreme arasında seçim yaptı. Hipoteze göre memeliler seçimini hızlı üremeden yana kullandı ve hayatta kalmayı başardı.
Bir kurbağa nesli yok olmak üzere!
Memelilerin milyonlarca yıl önce yaptığı bu seçim belli ki insan ömrü için de etkili oldu. Özellikle memelilere göre sürüngenlerin çok daha yavaş yaşlandığı ve çok daha uzun ömürlü olduğu gerçekler arasında. Bu hipotezde de sürüngenlerin ortalama ömrünün memelilerin üzerinde olduğu da ortaya çıktı.
Hipoteze göre insanların yaşlanmasına ve kısa ömrü olmasına neden olan bu baskı, yaşlanmanın nedenine ilişkin önemli bir ipucu da sağlayabilir. Özellikle insanların yaşlanması ve kısa ömürlü olması hücre deformasyonu ve kanser gibi hastalıkların da artmasına neden oluyor. Bu yeni hipotez ise insanların uzun ömürlü olmasını sağlayacak körelmiş genlerin olup olmadığını ortaya çıkarabilir.
Mezozoik çağ, özellikle T-Rex gibi çoğumuzun bildiği büyük yırtıcıların egemen olduğu sürüngen çağını ifade ediyor. Bu devirde ortaya çıkan ilk memeliler ise bu büyük sürüngenlerin avı oluyordu. İşte hipoteze göre memeliler milyonlarca yıl süren bu baskıya karşı daha hızlı üreme konusunda evrimleşti.
Son Dakika › Teknoloji › Dinozorlar İnsanların Kısa Ömürlü Olmasına Neden Olabilir - Son Dakika
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