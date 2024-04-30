Discord, Veri Sızıntısı İddialarına Karşı Harekete Geçti - Son Dakika
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Teknoloji

Discord, Veri Sızıntısı İddialarına Karşı Harekete Geçti

Discord, Veri Sızıntısı İddialarına Karşı Harekete Geçti

Discord, Minecraft ve Among US gibi oyunların sunucularında botlar tarafından kullanıcıların ve mesajların izlendiği iddialarına karşı soruşturma başlattığını duyurdu. 404 Media tarafından yapılan bir rapora göre, Discord'un en büyük sunucularından bazılarında 4 milyardan fazla genel mesajın ve 620 milyon kullanıcının mesajlarının toplandığı belirtildi. Bu veriler daha sonra Spy.pet adlı web sitesinde satışa sunulmuştu. Discord, sorumlu hesapları yasakladığını ve yasal işlem başlatacağını açıkladı.

30.04.2024 17:09
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Discord, bu ayın başlarında yayımlanan bir raporun detaylarında, geniş çapta kullanıcıları izleyen ve mesajları arşivleyen siber saldırıya karşı harekete geçtiğini duyurdu. 404 Media tarafından yapılan rapora göre, Discord 'un en büyük sunucularından bazılarında, Minecraft ve Among US gibi oyunlar için bile, botlar tarafından kullanıcıların ve mesajların izlendiği, yani veri sızıntısı olduğu iddia edildi.

Discord, veri sızıntısı hakkında: "Güvenlik ekibimiz titizlikle soruşturma yapıyor"

Rapora göre, bu botlar tarafından Discord'un en büyük sunucularından bazılarında toplanan 4 milyardan fazla genel mesaj, kullanıcı ses verileri de dahil olmak üzere, 620 milyon kullanıcının mesajlarına kadar uzanıyordu.

Discord, Veri Sızıntısı İddialarına Karşı Harekete Geçti

Bu veriler daha sonra, şimdi kapalı olan Spy.pet adlı web sitesi tarafından satışa sunulmuştu – fiyatı sadece 5 dolar (150 TL~) gibi düşük bir rakamdı. Web sitesi, bu verileri şirketlerin yapay zeka modellerini eğitmek veya "federal ajanların yeni bir istihbarat kaynağı aradığı" şeklinde reklamını yapmıştı.

Discord, bu sorumlu hesapları yasakladığını ve yasal işlem yürüteceğini belirtti:

"Güvenlik ekibimiz bu faaliyeti titizlikle araştırıyor ve Spy.pet web sitesi ile ilişkili olduğuna inandığımız belirli hesapları tespit ettik ve bunları sonrasında yasakladık. Araştırmamıza göre, bu hesaplar herkesin katılabileceği açık veya erişilebilir davet linklerine kolayca erişebildiği Discord sunucularına erişmişti. Bu alanlarda, bu hesaplar bu sunuculardaki diğer herhangi bir kullanıcı gibi yalnızca aynı bilgilere erişebildi."

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Discord'un özel mesajların veya kullanıcıların profillerinde paylaştıkları kişisel verilerin risk altında olmadığına dair bir açıklama bulunmamakla birlikte, Spy.Pet'in sahibinin, taciz forumu Kiwi Farms üyesi olduğu iddiası nedeniyle kullanıcı güvenliği endişeleri gündeme geldi.

Siz bu Discord veri sızıntısı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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