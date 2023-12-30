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Disney ve Pixar'ın 2024, 2025 ve Sonrasında Çıkacak Filmlerinin Vizyon Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
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Disney ve Pixar'ın 2024, 2025 ve Sonrasında Çıkacak Filmlerinin Vizyon Tarihleri Açıklandı

Disney ve Pixar, animasyon severlere müjde vererek 2024, 2025 ve sonrasında çıkacak filmlerinin vizyon tarihlerini açıkladı. Ters Yüz 2, Mufasa: Aslan Kral, Pamuk Prenses, Elio ve Moana gibi filmler merakla bekleniyor.

Disney ve Pixar\'ın 2024, 2025 ve Sonrasında Çıkacak Filmlerinin Vizyon Tarihleri Açıklandı
30.12.2023 - 00:27,
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Animasyon severler buraya! The Walt Disney Company henüz köklerini tamamen terk etmiş değil. Walt Disney Animasyon Stüdyoları ve Pixar, her yıl seri halinde orijinal filmler üretmeye devam ediyor. Şirket bir yandan da animasyon klasiklerinin canlı aksiyon yeniden yapımlarını çekiyor. İşte detaylar…

Animasyon severlere müjde! Disney, Pixar filmlerinin vizyon tarihleri!

Disney ve Pixar, yeni yılda animasyon severlerin yüzünü güldürecek. Merakla beklenen filmlerin vizyon tarihlerini açıkladı. Biz de bu yazımızda sizler için Disney ve Pixar'ın 2024, 2025 ve sonrasında çıkacak filmlerini derledik.

Disney ve Pixar'ın 2024, 2025 ve Sonrasında Çıkacak Filmlerinin Vizyon Tarihleri Açıklandı

Ters Yüz 2

Yönetmen koltuğunda Kelsey Mann oturuyor. Kelsey Mann, 2013'te Pixar'ın kısa filmi Party Central'ı yönettikten sonra, ilk uzun metrajlı filmine 2024'te Ters Yüz 2 ile adım atacak. Ters Yüz 2 ilk filmin devamı niteliğinde olacak. Film, yeni duygular dalgası yaşayan bir genç olan Riley'nin kişiselleştirilmiş duygularına odaklanacak. Ters Yüz 2 14 Haziran 2024 tarihinde vizyona girecek.

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Mufasa: Aslan Kral

Aslan Kral'ın bu filminde Rafiki (John Kani), Simba ve Nala'nın kızı Kiara'ya Mufasa'nın (Aaron Pierre) nasıl Gurur Toprakları'nın kralı olduğunun hikayesini anlatıyor. Film bize Mufasa ve Scar'ın sevgi dolu kardeşlerden nasıl amansız düşmanlara dönüştüğünü gösterecek. Billy Eichner Timon 'u canlandırırken Seth Rogen da Pumbaa'yı canlandıracak. Mufasa: Aslan Kral 20 Aralık 2024 tarihinde vizyona girecek.

Pamuk Prenses

Masal dünyasının Pamuk Prensesi Disney stüdyolarında can bulacak. Pamuk Prenses 21 Mart 2025 tarihinde seyircisiyle buluşacak. Filmin yönetmen koltuğunda Marc Webb oturuyor.

Elio

Pixar'ın Elio'su, Dünya'nın lideri sanılan ve gezegenler arası bir uzaylılar konseyi tarafından kaçırılan genç bir çocuğu konu alıyor. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Coco'nun senaristi ve yardımcı yönetmeni Adrian Molina üstlendi. Elio 13 Haziran 2025 tarihinde vizyona girecek.

Moana

Disney, yönetmenliğini Thomas Kail'in yapacağı filmin konusu hakkında pek fazla bilgi paylaşmadı. ancak Dwayne Johnson'ın Maui rolünü yeniden canlandıracağını biliyoruz. 2016 yapımı Moana'nın canlı aksiyon yeniden yapımıyla 21. yüzyıla atlıyor. Ayrıca filmin vizyon tarihi ise  27 Haziran 2025.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji Disney ve Pixar'ın 2024, 2025 ve Sonrasında Çıkacak Filmlerinin Vizyon Tarihleri Açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Disney ve Pixar'ın 2024, 2025 ve Sonrasında Çıkacak Filmlerinin Vizyon Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
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