Toyota ve Kohler, sıfır emisyonlu yakıt hücreli sistemler geliştirerek dizel jeneratörleri piyasadan silmeyi hedefliyor

Teknoloji

Toyota ve Amerikan firması Kohler, sıfır emisyonlu yakıt hücreli sistemler geliştirerek, dizel jeneratörleri piyasadan silmeyi hedefliyor. Bu yeni sistem, özellikle acil durumlar için geriye dönük güç kaynağı olarak kullanılacak ve daha çevre dostu bir alternatif sunacak. İşte haberin detayları…

Dizel jeneratör alternatifi geliyor: Toyota ve Kohler yakıt hücreli enerji konusunda anlaştı

ABD'nin en eski ve en büyük özel şirketlerinden biri olan Wisconsin merkezli Kohler, sıfır emisyonlu yakıt hücreli sistemlerle yerinde elektrik üretimine adım atıyor. Toyota Motor Kuzey Amerika ile ortaklık kuran firma, Kickitat Valley Sağlık hastanesine yakıt hücreli bir sistem kuracak.

Yakıt hücreli elektrikli araçlar, ABD pazarında genellikle tercih edilmese de, sabit yakıt hücreleri başka bir hikaye anlatıyor. Dizel jeneratörlerin yerine geçecek bu sistemler, sıfır emisyonlu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Google'dan dev temiz enerji yatırımı!

Hastaneler için yeni yakıt hücreli sistem

Hastaneler gibi hassas kullanım alanları için, Kohler Enerji'nin Güç Sistemleri bölümü ve Toyota'nın iş birliği göze çarpıyor. İki firma, Washington'daki Kickitat Valley Sağlık hastanesi için yeni bir yakıt hücreli güç sistemi üzerinde çalışıyor.

Hastane, su elektrolizi yoluyla üretilen yeşil hidrojen kullanarak sürdürülebilir bir enerji kaynağı sağlamayı planlıyor. Elektroliz sistemini çalıştırmak için Washington Eyaleti'nin bol hidroelektrik kaynaklarından yararlanılacak.

Toyota ve Kohler'in yakıt hücreli enerji geleceği

Toyota, 30 yıllık yakıt hücreli geliştirme tecrübesini, ABD Enerji Bakanlığı'nın Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı ile iş birliği yaparak bu projeye aktarıyor. Bu proje, konvansiyonel jeneratörler için bir alternatif olarak tasarlanmış.

Toyota ve Kohler'in bu iş birliği, özellikle acil durum enerji ihtiyacı olan alanlarda, yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunarak enerji sektöründe önemli bir adım atıyor. Bu proje, sürdürülebilir enerji kaynaklarına olan talebi ve çevre dostu teknolojilere olan ilgiyi artırma potansiyeline sahip.

Bu iş birliğinin enerji sektörüne etkileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda paylaşabilirsiniz.