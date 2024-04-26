DJI, Agras T50 ve Agras T25 Tarım Drone'larını Tanıttı - Son Dakika
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Teknoloji

DJI, Agras T50 ve Agras T25 Tarım Drone'larını Tanıttı

DJI, Agras T50 ve Agras T25 Tarım Drone\'larını Tanıttı

DJI, Agras T50 ve Agras T25 tarım drone'larını tanıttı. Agras serisini geliştiren bu yeni modeller, çiftçiler için daha yüksek verimlilik ve taşınabilirlik sunuyor. Tarımda drone kullanımı, modern çiftçiliğin en yenilikçi gelişmelerinden biri olarak görülüyor. DJI Agras T50 ve Agras T25 drone'ları, geniş alanların hızlı bir şekilde taranması, mahsul sağlığı ve büyümesi hakkında gerçek zamanlı verilerin toplanması gibi birçok avantaj sunacak. Çiftçiler drone teknolojisi ile sulama, gübreleme, ilaçlama gibi kritik tarım faaliyetlerini daha hassas ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Bu, tarımın verimliliğini artırırken maliyetleri azaltacak ve çevresel etkiyi en aza indirecek. Agras T50 ve T25 belli ki, daha verimli tarım ve ekin koruma uygulamaları için ideal çözümler sunacak.

26.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:13
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DJI, dünya çapında Agras T50 ve Agras T25 tarım drone'larını tanıttı. Agras serisini geliştiren bu yeni modeller, çiftçiler için daha yüksek verimlilik ve taşınabilirlik sunuyor. T50, büyük ölçekli tarım operasyonları için benzersiz bir verimlilik sağlarken, hafif tasarımıyla T25, küçük alanlarda kullanıma uygun bir seçenek.

DJI, Agras T50 ve Agras T25 tarım drone'larını duyurdu

Tarımda drone kullanımı, modern çiftçiliğin en yenilikçi gelişmelerinden biri olarak görülüyor. DJI Agras T50 ve Agras T25 drone'ları, geniş alanların hızlı bir şekilde taranması, mahsul sağlığı ve büyümesi hakkında gerçek zamanlı verilerin toplanması gibi birçok avantaj sunacak.

DJI, Agras T50 ve Agras T25 Tarım Drone'larını Tanıttı

Çiftçiler drone teknolojisi ile sulama, gübreleme, ilaçlama gibi kritik tarım faaliyetlerini daha hassas ve verimli bir şekilde gerçekleştirebilecek. Bu, tarımın verimliliğini artırırken maliyetleri azaltacak ve çevresel etkiyi en aza indirecek. Özellikle, droneların sağladığı havadan görüntüleme yetenekleri, çiftçilerin mahsul sağlığını ve verimini optimize etmelerine yardımcı olacak.

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Agras T50 özellikleri:

40 kg'lık sprey veya 50 kg'lık granül taşıma kapasitesi

50 dönüm (21 hektar) alanı saatte 16 litre hızla ilaçlayabilme

İkili atomizasyon sistemi ile ayarlanabilir sprey damlacıkları

Çift Aktif Faz Dizisi Radarları ve çift dürbün sensörleri ile engelleri algılama

Yüksek performanslı metal-izolatör-metal (SHPMIM) kondansatör

9 dakika hızlı şarj sağlayan D12000iEP çok işlevli invertör jeneratörü

Agras T25 özellikleri:

20 kg sprey veya 25 kg granül taşıma kapasitesi

Çift Aktif Faz Dizisi Radarları ile engelleri algılama

9 dakika hızlı şarj ve hızlı batarya değişimi

Otomatik çalışma ve tek dokunuşla kalkış

Kompakt ve taşınabilir tasarım

DJI, Agras T50 ve Agras T25 Tarım Drone'larını Tanıttı

Bu drone'lar, DJI'nin SmartFarm uygulamasıyla da uyumlu ve kapsamlı tarım yönetimi için güçlü özellikler sunuyor. Ayrıca, kullanıcıların drone verilerini yerel olarak saklamasını sağlayan güvenlik ve gizlilik önlemleri ile donatılmış. Agras T50 ve T25 belli ki, daha verimli tarım ve ekin koruma uygulamaları için ideal çözümler sunacak.

Peki siz tarım sektörüne özel DJI'ın Agras drone'ları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji DJI, Agras T50 ve Agras T25 Tarım Drone'larını Tanıttı - Son Dakika

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