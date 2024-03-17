DJI Mic 2, içerik üreticileri ve video meraklıları için özel olarak tasarlanmış kompakt ve kullanıcı dostu bir kablosuz mikrofon sistemi. Bu sistem, 2 verici ve 1 alıcıdan oluşur ve yüksek kaliteli ses kaydı ile olağanüstü bir kablosuz deneyim sunuyor. DJI Mic 2 inceleme sizlerle.
DJI Mic 2 inceleme
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DJI Mic 2, kompakt ve hafif tasarımı, hem vericilerin hem de alıcının taşınmasını ve kullanılmasını son derece kolaylaştırıyor.
24 bit ses kalitesi ile 48 kHz'e kadar olan kayıt yeteneği, profesyonel ses kalitesinde kayıtlar elde etmenizi sağlıyor. Ultra düşük gecikme süresi, 20 ms'ye kadar olan gecikme ile ses ve görüntü senkronizasyonunu en üst seviyeye taşıyan DJI Mic 2, geniş çekim alanı, 200 metreye kadar olan mesafeyle size özgürce hareket etme imkanı sunuyor.
Her vericide bulunan 8 GB dahili depolama alanı, doğrudan mikrofona kayıt yapma imkanı sağlıyor. DJI Mic 2, istenmeyen arka plan seslerini otomatik olarak filtreleyerek net ve temiz bir ses kaydı alabiliyor. Ayrıca, akıllı telefonlar, kameralar ve bilgisayarlar dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla uyumlu.
DJI Mic 2'nin Kullanım Alanları:
Vlog çekimi
YouTube videoları
Röportajlar
Canlı yayınlar
Online eğitim
Kurumsal videolar
Müzik prodüksiyonu
DJI Mic 2'nin Avantajları:
Kompakt ve kullanımı kolay
Yüksek kaliteli ses kaydı
Ultra düşük gecikme süresi
Geniş çekim alanı
Dahili depolama
Gürültü engelleme
Çoklu uyumluluk
DJI Mic 2 teknik özellikleri
Gürültü Engelleme: Akıllı Gürültü Engelleme
Dahili Kayıt: 14 saat, 32 bit float dahili kaydı destekler
Toplam Çalışma Süresi: 18 saat
Akıllı Telefon ile Alıcı: Lightning ve USB-C, Bluetooth
Kamera ile Alıcı: 3.5 mm TRS kablosu
PC ile alıcı: USB-C
Ekran: 1,1 inç dokunmatik ekran
Son Dakika › Teknoloji › DJI Mic 2: Kompakt ve Kullanıcı Dostu Kablosuz Mikrofon Sistemi İncelemesi - Son Dakika
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