DPÜ Rektörü Kızıltoprak Teknoloji Atölyesi'nde - Son Dakika
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DPÜ Rektörü Kızıltoprak Teknoloji Atölyesi'nde

DPÜ Rektörü Kızıltoprak Teknoloji Atölyesi\'nde
18.07.2026 14:50
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Rektör Kızıltoprak, Milli Teknoloji Atölyesi'nde öğrencilerin projelerini inceledi, destek sözü verdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Milli Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret ederek öğrencilerin yürüttüğü projeleri yerinde inceledi. Atölyede çalışmalarını sürdüren öğrenci takımlarıyla bir araya gelen Kızıltoprak, özellikle TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına hazırlanan projeler hakkında bilgi aldı, öğrencilerle sohbet ederek yürüttükleri çalışmaların son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Rektör Kızıltoprak, Milli Teknoloji Atölyesi'nin üniversitede araştırma, geliştirme ve üretim kültürünün en önemli merkezlerinden biri haline geldiğini belirtti. Öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin yalnızca yarışmalara hazırlık amacı taşımadığını, aynı zamanda ülkenin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak nitelikte çalışmalar olduğunu ifade etti.

Rektör Kızıltoprak, "Üniversitemizin Milli Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret ederek öğrencilerimizin büyük bir özveriyle yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına hazırlanan öğrenci takımlarımızın geliştirdiği projeler, gençlerimizin bilgi birikimini, üretme azmini ve yenilikçi bakış açısını en güzel şekilde ortaya koyuyor" dedi.

"Hayallerin projeye dönüştüğü yaşayan bir merkez"

Milli Teknoloji Atölyesi'nin klasik bir laboratuvar ya da çalışma alanından çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Süleyman Kızıltoprak, burada öğrencilerin fikirlerini somut projelere dönüştürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Milli Teknoloji Atölyemiz yalnızca bir çalışma alanı değil; hayallerin projeye, fikirlerin teknolojiye ve emeğin başarıya dönüştüğü yaşayan bir üretim merkezidir. Öğrencilerimiz burada zihinlerinde tasarladıkları fikirleri gerçeğe dönüştürüyor, teorik bilgilerini uygulamayla buluşturarak geleceğin teknolojilerini inşa ediyor."

"Atölyemiz öğrencilerimize 24 saat açık"

Öğrencilerin teknoloji geliştirme süreçlerine büyük bir özveriyle yaklaştığını ifade eden Rektör Kızıltoprak, atölyenin günün her saati öğrencilere açık olduğunu belirterek, bu ortamın üniversitede oluşan üretim kültürünün en önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Kızıltoprak, "Atölyemizin kapıları öğrencilerimize günün her saati açık. Gece gündüz demeden çalışan, kimi zaman sabaha kadar projeleri üzerinde emek veren gençlerimizin azmi ve kararlılığı bizlere büyük umut veriyor. Günün hangi saatinde uğrarsanız uğrayın bu atölyede çalışan, üreten, tartışan ve geliştiren öğrencilerimizi görmek mümkün. Bu tablo, üniversitemizde oluşan araştırma ve üretim kültürünün en güçlü göstergelerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Atölyede geliştirilen projelerin Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sunduğunu belirten Prof. Dr. Kızıltoprak, burada ortaya çıkan her çalışmanın disiplinli çalışma anlayışının, takım ruhunun ve bilimsel üretimin somut bir yansıması olduğunu dile getirdi.

"Atölyemizde gördüğümüz her çalışma; disiplinin, takım ruhunun, paylaşmanın ve bilimsel üretimin somut bir yansımasıdır. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunacak projeler geliştiren öğrencilerimizin gayretiyle gurur duyuyoruz." diyen Kızıltoprak, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaların geleceğin mühendisleri ve teknoloji liderlerinin yetişmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Dumlupınar Üniversitesi olarak araştıran, sorgulayan ve teknoloji üreten gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Rektör Süleyman Kızıltoprak, öğrencilerin fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamları geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Rektör Kızıltoprak, "Üniversite olarak araştıran, sorgulayan, üreten ve teknoloji geliştiren gençlerimizin her zaman yanında olmaya; onların fikirlerini gerçeğe dönüştürebilecekleri imkanları sunmaya ve Türkiye Yüzyılı'nın teknoloji vizyonuna katkı sağlayacak nesiller yetiştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Açıklamasının sonunda Milli Teknoloji Atölyesi'nin bugünlere gelmesinde emeği bulunan akademisyenlere, danışmanlara ve öğrencilerine teşekkür eden Kızıltoprak, TEKNOFEST başta olmak üzere katılacakları tüm ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarında DPÜ takımlarına üstün başarılar diledi. Üniversitede yürütülen bu çalışmaların hem Kütahya'nın hem de Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki gelişimine önemli katkılar sunacağını ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Rektör, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji DPÜ Rektörü Kızıltoprak Teknoloji Atölyesi'nde - Son Dakika

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