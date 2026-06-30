Dronlarla Kaçak Trafo ve Anız Yakanlar Tespit Edildi - Son Dakika
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Dronlarla Kaçak Trafo ve Anız Yakanlar Tespit Edildi

Dronlarla Kaçak Trafo ve Anız Yakanlar Tespit Edildi
30.06.2026 10:03
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Dicle Elektrik, dronlarla 29 kayıt dışı kaçak trafo ve anız yakan kişileri tespit etti.

Dicle Elektrik, yapay zeka destekli analizler ve dron teknolojisiyle yaptığı denetimlerde toplam gücü 4 bin 440 kVA olan 29 kayıt dışı kaçak trafo tespit etti. Kaçak trafoları belirlemek için havalanan dronlar, anız yakma yasağına rağmen buğday tarlalarında anız yakan kişileri de görüntüledi.

Kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki altı ilde hizmet veren Dicle Elektrik, kaçak elektrikle mücadelesini teknolojik altyapı, yapay zeka destekli veri analizleri ve saha denetimleriyle kararlılıkla sürdürüyor. Enerji arz güvenliğini korumak, kaçak tüketimin şebekeye verdiği zararı önlemek ve bölgedeki abonelere daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, tarımsal sulama sezonunun başlamasıyla birlikte riskli bölgelerde dron destekli kontroller artırıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Yağızlar, Fareli, Kızlarsarayı ve Sağırtaş mahallelerinde gerçekleştirilen dronlu yeni kontrollerde, toplam güçleri 4 bin 440 kVA olan 29 adet kayıt dışı kaçak trafo tespit edildi. Yapılan incelemelerde trafoların en küçüğünün 50 kVA, en büyüğünün ise 250 kVA gücünde olduğu belirlendi. Bu trafoların günlük 3 bin hanenin enerji ihtiyacına eş değer kapasiteye sahip olduğu da belirlendi. Söz konusu trafoların, pamuk tarlaları ile ikinci ürün ekimi yapılacak tarım arazilerinin, kaçak elektrik kullanılarak çalıştırılan derin kuyulardan çekilen yeraltı suyuyla sulanmasında kullanıldığı tespit edildi. 29 kaçak trafo için gerekli yasal süreç başlatıldı. Trafolara el konulması amacıyla Cumhuriyet Savcılığına başvuruda bulunuldu.

Dronlar anız yakanları da görüntüledi

Dicle Elektrik'in kaçak trafo tespitinde kullandığı dronlar, denetimler sırasında Şanlıurfa Valiliği'nin anız yakma yasağına rağmen hasadı tamamlanan buğday tarlalarında anız yakan kişileri de görüntüledi. Kayıtlarda, büyük yangınlara yol açma riski nedeniyle yasak olmasına rağmen bazı kişilerin anız ateşi yaktığı görülüyor. Elde edilen görüntüler, gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Dicle Elektrik tarafından jandarma birimlerine teslim edildi. Anız yaktığı tespit edilen kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Dicle, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dronlarla Kaçak Trafo ve Anız Yakanlar Tespit Edildi - Son Dakika

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