Son zamanlarda büyük bütçelerle çekilen ve devasa tanıtım süreçlerinden geçen dünyaca ünlü yapımların gişede çakıldığına fazlaca şahit olduk. Ancak bu Dune 2 (Dune: Part Two) için pek de geçerli değil. Zira kadrosunda Timothée Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya gibi isimleri barındıran yapım gişede büyük bir başarı yakaladı ve kısacası film sektörüne derin bir nefes aldırdı. İşte Dune 2 gişesi!
Dune 2, dünya genelinde 178,5 milyon dolar gişe yaptı
Dune 2 (Dune: Part Two), 1 Mart tarihinde beyaz perdeyle buluştu. Yapım, Kuzey Amerika'da 81,5 milyon dolarlık gişesiyle 2021'de vizyona giren Dune: Çöl Gezegeni isimli ilk filmi ikiye katlayarak adından söz ettirdi. Tabii sadece bunlarla sınırlı değil. Yapım aynı zamanda dünya genelinde 97 milyon dolarlık hasılatı ile toplamda 178,5 milyon dolar gelir elde etti.
Dune 2'nin henüz tüm ülkelerde vizyona girmediğini belirtelim. Örneğin, Çin ve Japonya gibi ülkelerde önümüzdeki günlerde beyaz perdeyle buluşacak. Bu da yapımın ikinci haftasında bu sayıların çok daha üzerine çıkacağı anlamına gelebilir.
Marvel'a neler oluyor? Madame Web tersine rekor kırdı
Dune 2'de ana oyuncu kadrosu korunuyor. Yani ilk filmde karşımıza çıkan Timothee Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani) ve Stellan Skarsgaard (Baron Vladimir Harkonnen) gibi oyuncuları devam filminde de görüyoruz. Bununla birlikte bu isimlere ek olarak Florence Pugh'ın Prenses Irulan ve Austin Butler'ın ise Feyd-Rautha rollerini canlandırdığını belirtelim.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dune 2 toplamda ne kadar gişe yapabilir? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Teknoloji › Dune 2 Gişede Büyük Başarı Yakaladı - Son Dakika
AB Komisyonu, iPhone ve iPad kullanıcılarına yönelik müzik uygulamaları konusunda Apple'a 1,8 milyar euro para cezası verdi. Apple'ın uygulama geliştiricilerine kısıtlamalar uyguladığı belirlendi. Bu, AB Komisyonu'nun teknoloji şirketlerine verdiği üçüncü büyük ceza oldu.
Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan süper derin sondaj kuyusu, 10.000 metre derinliği aşarak Çin'in derin Dünya keşif çalışmalarında önemli bir adım atmıştır. Kuyunun tamamlandığında 11.100 metre derinliğe ulaşması beklenmektedir ve Çin'in tasarladığı ilk bilimsel keşif sondaj kuyusu olma özelliğini taşımaktadır.
Son günlerde Epic Games platformunun hacklenme vakasında önemli gelişmeler yaşandı. Mogilevich adlı hacker grubu, Epic'in sunucularına sızarak kullanıcı verilerine ulaştıklarını açıkladı. Ancak grup, son açıklamasında bu olayın gerçekleşmediğini ve yalan söylediklerini iddia etti. Epic Games ise herhangi bir hack vakası yaşanmadığını belirtti. Mogilevich'in veri sattığı iddiası ise henüz kanıtlanmış değil. Bu gelişmeler, olayın gerçekliği konusunda şüpheleri artırdı.
Sony Interactive Entertainment, PlayStation için piyasaya sürdüğü oyunları bilgisayar platformu için de çıkarmaya devam ediyor. Şirketin son olarak Ghost of Tsushima oyununu da PC kullanıcılarıyla buluşturacağı iddia ediliyor. Oyunun 5 Mart'ta duyurulması bekleniyor.
Xiaomi, 15 serisi için yeni detaylar paylaştı. Serinin ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcısı özelliğiyle dikkat çekeceği belirtiliyor. Ayrıca seride Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi kullanılacak ve 120Hz yenileme hızına sahip LTPO panel bulunacak.
OnePlus, amiral gemisi akıllı telefon piyasasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Marka, yakın zamanda OnePlus 13 modelini piyasaya sürecek. Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi ile güçlendirilecek olan OnePlus 13, selefine göre yüzde 46 daha fazla performans sağlayacak. Ayrıca, 6.75 inç boyutunda OLED ekran ve 108 Megapiksel + 50 Megapiksel + 48 Megapiksel + 13 Megapiksel kameralarla gelecek.
Volvo ve Geely'nin elektrikli otomobil girişimi Polestar, Polestar Phone adını taşıyan akıllı telefonunu yakında piyasaya sürecek. Telefonun tasarımı ve teknik özellikleri, Meizu 21 Pro'ya benzerlik gösterecek. Polestar Phone, Meizu 21 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacak.
7 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan IT Forum CxO, teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirecek. 'Geleceği Şekillendirmek' ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte, 500'den fazla üst düzey yöneticinin bir araya gelmesi bekleniyor.
Apple Türkiye, bugün tanıtılan yeni ürünleriyle birlikte tüm cihazlarına zam yaptı. Son zamla birlikte Apple'ın en pahalı telefonu konumunda olan iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı ise 99 bin 999 TL'den 107 bin 999 TL'ye çıktı.
Çin'in güneydoğusundaki Xiamen kıyı kenti, 1994 yılında ülkede ilk okyanus sanitasyon istasyonunun kurulmasına liderlik ederek, denizde sürüklenen atıklarla mücadelede önemli bir aşama kaydetti. 30 yılı aşkın süre boyunca geliştirilen bu okyanus istasyonunda an itibarıyla üç sanitasyon güvertesi, sekiz mekanik sanitasyon gemisi, 48 sanitasyon teknesi ve 160'tan fazla personel bulunuyor. İstasyonun başlangıçta 62 kilometrekare olan deniz operasyon alanı ise 230 kilometrekareye ulaştı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Xiamen kentinden bildiriyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?