Dune 2 Gişede Büyük Başarı Yakaladı - Son Dakika
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Teknoloji

Dune 2 Gişede Büyük Başarı Yakaladı

Dune 2 Gişede Büyük Başarı Yakaladı

Dune 2 (Dune: Part Two) dünya genelinde 178,5 milyon dolar gişe yaparak büyük bir başarı elde etti. Timothée Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya gibi ünlü isimlerin yer aldığı yapım, film sektörüne derin bir nefes aldırdı. Henüz tüm ülkelerde vizyona girmeyen film, ikinci haftasında gişe rakamlarını daha da artırabilir.

04.03.2024 18:18
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Son zamanlarda büyük bütçelerle çekilen ve devasa tanıtım süreçlerinden geçen dünyaca ünlü yapımların gişede çakıldığına fazlaca şahit olduk. Ancak bu Dune 2 (Dune: Part Two) için pek de geçerli değil. Zira kadrosunda Timothée Chalamet, Florence Pugh ve Zendaya gibi isimleri barındıran yapım gişede büyük bir başarı yakaladı ve kısacası film sektörüne derin bir nefes aldırdı. İşte Dune 2 gişesi!

Dune 2, dünya genelinde 178,5 milyon dolar gişe yaptı

Dune 2 (Dune: Part Two), 1 Mart tarihinde beyaz perdeyle buluştu. Yapım, Kuzey Amerika'da 81,5 milyon dolarlık gişesiyle 2021'de vizyona giren Dune: Çöl Gezegeni isimli ilk filmi ikiye katlayarak adından söz ettirdi. Tabii sadece bunlarla sınırlı değil. Yapım aynı zamanda dünya genelinde 97 milyon dolarlık hasılatı ile toplamda 178,5 milyon dolar gelir elde etti.

Dune 2'nin henüz tüm ülkelerde vizyona girmediğini belirtelim. Örneğin, Çin ve Japonya gibi ülkelerde önümüzdeki günlerde beyaz perdeyle buluşacak. Bu da yapımın ikinci haftasında bu sayıların çok daha üzerine çıkacağı anlamına gelebilir.

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Dune 2'de ana oyuncu kadrosu korunuyor. Yani ilk filmde karşımıza çıkan Timothee Chalamet (Paul Atreides), Zendaya (Chani) ve Stellan Skarsgaard (Baron Vladimir Harkonnen) gibi oyuncuları devam filminde de görüyoruz. Bununla birlikte bu isimlere ek olarak Florence Pugh'ın Prenses Irulan ve Austin Butler'ın ise Feyd-Rautha rollerini canlandırdığını belirtelim.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dune 2 toplamda ne kadar gişe yapabilir? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Dune 2 Gişede Büyük Başarı Yakaladı - Son Dakika

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