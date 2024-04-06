Dune 3 Resmi Olarak Geliştirilmekte: Potansiyel Oyuncu Kadrosu ve Çıkış Tarihi Belirsiz

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Dune hayranları arasında yeni bir heyecanlı bekleyiş başlıyor, zira Dune 3'ün resmi olarak geliştirilmekte olduğu duyuruldu. Denis Villeneuve'nin yönetmen koltuğunda yer alacağı bu üçüncü film, Dune 2'nin büyük başarısının ardından duyuruldu.

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Dune 2, gişede 600 milyon doların üzerinde bir hasılat elde ederek, ilk filmin başarısını geride bıraktı ve bu durum, üçüncü bir film için yolun açılmasını sağladı. Yapımcı şirket Legendary'nin doğruladığı üzere, üçüncü film Denis Villeneuve tarafından yönetilecek şekilde geliştiriliyor. Dune 3, Frank Herbert'in Dune: Mesih romanından uyarlanacak.

Villeneuve, "Kesinlikle üçüncü bir film isteği var, ancak bunu aceleye getirmek istemiyorum" açıklamasını yapmıştı. " Hollywood'da tehlike, insanların heyecanlanması ve sadece vizyon tarihlerini düşünmesidir, kaliteyi değil" diye de eklemişti. Yönetmen, Mesih'in muhtemelen franchise'ın son filmi olacağını belirtti.

Henüz filmle ilgili ayrıntılar belli değil, ancak Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Florence Pugh ve Josh Brolin gibi oyuncuların geri döneceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Anya Taylor-Joy'un Alia Atreides karakteri ile filmde yer alması muhtemel.

Dune 3'ün potansiyel yayın tarihi henüz resmi olarak duyurulmadı, ancak beklendiği kadar yakın olmayabilir. Dune Mesih, orijinal kitaptan 12 yıl sonrasını anlatıyor. Villeneuve, Mart 2022'de yaptığı açıklamada, "İkinci bölümü mümkün olduğunca hızlı yapmak istiyorum, ardından birkaç yıl bekleyeceğim" şeklinde belirtmişti.

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Eğer Dune 2 orijinal tarihinde çıksaydı, ilk film ile arasında 2 yıl olacaktı. 5 aylık bir ertelenme olduğu göz önünde bulundurulursa, Dune 3 için 2026 yılı, olası bir çıkış tarihi gibi görünüyor.

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