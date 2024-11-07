Dünya birincisi olan Türk akademisyen ödülünü TUSAŞ şehitlerine adadı - Son Dakika
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Teknoloji

Dünya birincisi olan Türk akademisyen ödülünü TUSAŞ şehitlerine adadı

Dünya birincisi olan Türk akademisyen ödülünü TUSAŞ şehitlerine adadı

2024 TOYP Global "Tıbbi Yenilik ve Buluşlar" alanında dünya birincisi olan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr.

07.11.2024 14:16
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2024 TOYP Global "Tıbbi Yenilik ve Buluşlar" alanında dünya birincisi olan Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Aydın Sinan Apaydın, ödülünü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere adadı.

Apaydın, AA muhabirine, 2023 yılında Junior Chamber International (JCI-Uluslararası Ortak Komisyon) Türkiye tarafından düzenlenen TOYP yarışmasında medikal inovasyon kategorisinde ülke birincisi seçildiğini söyledi.

Sonraki süreçte yaklaşık bir yıllık jüri değerlendirmesinin olduğunu aktaran Apaydın, "Bu bir yıllık süre zarfında Amerika'daki DUKE Üniversitesinde araştırmacı olarak çalıştım. DUKE Üniversitesi Beyin Cerrahisi Departmanında TÜBİTAK bursuyla minimal invazif omurga cerrahisi üzerine araştırmalarım devam etti. Bu süre zarfında jüri değerlendirmesi sonrası JCI Global tarafından medikal inovasyon kategorisinde dünya birincisi seçildim." ifadelerini kullandı.

Apaydın, JCI Global tarafından organize edilen yarışmanın finalinin Tayvan'da düzenlendiğini dile getirerek, "Yarışmaya 10 kategoride dünyanın farklı ülkelerinden 10 genç bilim adamı katıldı. Tayvan'da düzenlenen finalde şanlı bayrağımızı açmak ve aldığım ödülü TUSAŞ şehitlerimize hediye etmek bana ayrı bir gurur verdi. Amerika'da bulunduğum süreçte jüri değerlendirme sürecinde Karabük Üniversitesinin bana katkıları, destekleri çok fazlaydı. Rektör hocama, dekanlığa ve diğer akademisyen arkadaşıma teşekkür ediyorum." dedi.

Özellikle yurt dışında edindiği deneyimlerle Karabük Üniversitesinde omurga cerrahisi üzerine çalışmalarının devam ettiğini anlatan Apaydın, "Özellikle son dönemde bel fıtığı ya da boyun fıtığı hastalıklarının genetik altyapısıyla ilgili bir projemiz başlayacak. Çalışmalarımıza yine Karabük Üniversitesi beyin cerrahisi departmanında devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Dünya birincisi olan Türk akademisyen ödülünü TUSAŞ şehitlerine adadı - Son Dakika

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