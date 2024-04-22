Dünyanın en verimli dizel motoru Çin'de tanıtıldı - Son Dakika
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Teknoloji

Dünyanın en verimli dizel motoru Çin'de tanıtıldı

Dünyanın en verimli dizel motoru Çin\'de tanıtıldı

Çin'in Tianjin şehrinde gerçekleştirilen bir lansman etkinliğinde Weichai Power firmasının geliştirdiği dünyanın en verimli dizel motoru görücüye çıktı. Motor, %53,09 içsel termal verimlilik oranıyla dikkat çekiyor. Yeni nesil dizel motorlar, öncekilere kıyasla %14 daha az yakıt tüketerek yılda 30 milyon tondan fazla yakıt tasarrufu sağlayacak. Bu teknolojinin otomotiv sektöründe yaygınlaşması ve çevreye olan olumlu etkisi bekleniyor.

22.04.2024 19:10
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Dünyanın en verimli dizel motoru, Çin'in Tianjin şehrinde gerçekleştirilen bir lansman etkinliğinde resmi olarak görücüye çıktı. Weichai Power firmasının yaptığı yoğun Ar-GE faaliyetleri ile ortaya çıkan motor, tam %53,09 oranında bir içsel termal verimliliğe sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Çin Otomotiv Teknolojisi ve Araştırma Merkezi'nin yaptığı incelemeler sonucunda da resmen onaylanan bu oran, verimlilik seviyesi açısından şimdiden tarihe geçti. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

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Weichai Power, 2020 yılında %50'lik termal verimlilik sınırını başarıyla aşmıştı. O dönemden beri yoğun çalışmalarını sürdüren şirketin; özellikle yanma, sürtünme ve yakıt kullanımı üzerinde önemli iyileştirmeler yaptığı belirtiliyor. Bu başarıyla birlikte yeni nesil dizel motorların öncekilere kıyasla %14 daha az yakıt tüketeceği de söyleniyor. Böylece yılda 30 milyon tondan fazla bir yakıt tasarrufu sağlanmış olacak.

Dünyanın en verimli dizel motoru Çin'de tanıtıldı

Bu teknolojinin önümüzdeki dönemde otomotiv sektöründeki birçok marka tarafından da kullanılması gündemde. Ayrıca motorların çevreyi koruma anlamında da rakiplerinden öne çıktığı, emisyon seviyesinin de oldukça düşük bir seviyede tutulduğu iddia ediliyor. Bu gelişmenin, günün sonunda otomotiv dışındaki birçok sektöre de olumlu yansıması bekleniyor.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yüksek verimli dizel motorlar önümüzdeki dönemde istenen başarıyı elde edebilecek mi? Siz hangi motor türüne daha sıcak bakıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Dünyanın en verimli dizel motoru Çin'de tanıtıldı - Son Dakika

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