Düzce Bilim Şenliği 41 atölye ve 6 bin 500 katılımcıyla tamamlandı - Son Dakika
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Düzce Bilim Şenliği 41 atölye ve 6 bin 500 katılımcıyla tamamlandı

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Düzce Bilim Şenliği 41 atölye ve 6 bin 500 katılımcıyla tamamlandı
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Düzce'de TÜBİTAK 4007 desteğiyle 24-26 Eylül'de düzenlenen Düzce Bilim Şenliği, 41 atölye ve etkinlikle tamamlandı. Şenlikte 2 bin 500 okul öğrencisi yer aldı, halka açık son günde 4 bin kişi Bilim Merkezi'ne gelerek toplam katılımcı sayısını 6 bin 500'e çıkardı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de 3 gün süren Bilim Şenliğini 2 bin 500 öğrenci ve 4 bin vatandaş olmak üzere toplam 6 bin 500 kişi ziyaret etti. Öğrenciler şenlikte hem eğlendi hem de öğrendi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Düzce Bilim Şenliği, 24-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Bilim Merkezi'nde üç gün boyunca her gün 09.30-17.00 saatlerinde çocuklar, gençler ve meraklısı bilimle buluştu. Şenlik kapsamında merkez içerisinde toplam 41 farklı atölye ve etkinlik düzenlendi. Katılımcılar, bilimi uygulayarak ve deneyimleyerek keşfetme fırsatı buldu. Atölyeler arasında VR Gözlük, Makey Makey, El Vantilatörü, Yanardağ Yapıyorum, Balon Roket, Mars Helikopteri, Kriptoloji, DNA Karakalem, Siyanotip Baskı, Aurora Bileklik, Geometri Tahtası, Biyosanat, Magic Milk Show ve Parfüm Atölyesi gibi interaktif ve STEAM odaklı çalışmalar yer aldı. 37 farklı okul seviyesinden toplam 2 bin 500 okul öğrencisi şenlikte yer alırken, halka açık son gün ise 4 bin kişi bilim etkinliklerini deneyimlemek üzere Düzce Belediyesi Bilim Merkezi'ne geldi. Şenlik, toplamda 6 bin 500 katılımcıya ulaştı.

TÜBİTAK 4007 Düzce Bilim Şenliği; uygulamalı atölyeleri, bilim gösterileri ve farklı yaş gruplarına yönelik zengin içerikleri ile bilimi, toplumun her kesimiyle buluşturarak başarılı bir şekilde tamamlandı.

Kaynak: İHA
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