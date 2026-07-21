Düzce\'de Yapay Zeka ve Yazılımcının Rolü Konuşuldu

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından "Geleceğin Meslekleri Serisi" kapsamında düzenlenen "Geleceği Konuşuyoruz: Yapay Zeka Çağında Yazılımcının Değişen Rolü" başlıklı Bilim Kafe etkinliği gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nde Moderatörlüğünü Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert'in üstlendiği programda; Düzce Meslek Yüksekokulu Arka Yüz Yazılım Geliştirme Programı Öğr. Gör. Erdi Yalçın, Real Solutions Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Bişar Alpağut ile Düzce Meslek Yüksekokulu Arka Yüz Yazılım Geliştirme Programı öğrencisi Yusuf Kenan Kırmanoğlu konuşmacı olarak yer alırken programa; Düzce Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Etem Gürel, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan Yıldız, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan Duygu Özdemir Cömert, Bilim İletişimi Ofisi tarafından son bir yılda 60'ın üzerinde Bilim Kafe etkinliği gerçekleştirildiğini belirterek, "Geleceğin Meslekleri" serisinin beşinci buluşmasında yapay zekanın yazılım dünyasına etkilerinin ele alınacağını ifade etti.

"Yapay zeka yazılımcının rakibi değil, en güçlü yardımcısı"

Söyleşide konuşan Öğr. Gör. Erdi Yalçın, yapay zekanın artık hayatın her alanında yer aldığını belirterek, teknolojiden kaçmak yerine onu doğru kullanabilen bireyler yetiştirmenin önemine dikkat çekti. Arka Yüz Yazılım Geliştirme Programı'nda öğrencilere öncelikle güçlü bir algoritma ve yazılım temeli kazandırdıklarını ifade eden Yalçın, bu altyapının ardından yapay zeka destekli geliştirme süreçlerini eğitim programına entegre ettiklerini söyledi.

"Yazılımcılar artık bir orkestra şefi gibi çalışacak"

Real Solutions Bilişim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Bişar Alpağut ise sektör deneyimlerini katılımcılarla paylaşarak yapay zekanın yazılım geliştirme süreçlerini önemli ölçüde hızlandırdığını ifade etti. Geçmişte yazılımcıların daha çok kod üreten bir operatör konumunda bulunduğunu belirten Alpağut, günümüzde ise yapay zeka araçlarını yöneten, analiz eden, doğrulayan ve süreçleri koordine eden bir "orkestra şefi" rolüne dönüştüklerini söyledi.

"Proje temelli eğitimle sektöre hazırlanıyorlar"

Etkinlikte Arka Yüz Yazılım Geliştirme Programı'nın eğitim modeli hakkında da bilgiler veren Öğr. Gör. Erdi Yalçın, 3+1 eğitim modeli sayesinde öğrencilerin mezun olmadan sektör deneyimi kazandığını söyledi. Proje odaklı eğitim anlayışıyla öğrencilerin gerçek iş hayatında karşılaşabilecekleri yazılım projeleri geliştirdiklerini ifade eden Yalçın, öğrencilerin robotik ve yapay zeka alanında da disiplinler arası çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Programda öğrenci gözüyle deneyimlerini paylaşan Yusuf Kenan Kırmanoğlu ise bölüme başlamadan önce yapay zekanın yazılım mesleği üzerindeki etkileri nedeniyle gelecek kaygısı yaşadığını ancak eğitim süreciyle bu düşüncelerinin değiştiğini dile getirdi.

Yapay zekanın doğru kullanıldığında bireyin gelişimini hızlandıran önemli bir araç olduğunu ifade eden Kırmanoğlu, bölümde verilen proje temelli eğitim sayesinde teorik bilgileri uygulamaya dönüştürme fırsatı bulduklarını belirtti. - DÜZCE