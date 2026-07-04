Düzce Üniversitesi'nden Tarihi Roket Başarısı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nden Tarihi Roket Başarısı

Düzce Üniversitesi\'nden Tarihi Roket Başarısı
04.07.2026 09:48
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Kapsül Azak Rocket Team, IREC 2026'da hedef irtifadan sadece 4 feet sapma ile ödül kazandı.

Düzce Üniversitesi Havacılık ve Uzay Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Kapsül Azak Rocket Team, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen dünyanın en prestijli roketçilik yarışması International Rocket Engineering Competition (IREC) 2026'da tarihi bir başarıya imza attı.

Yarışmanın 10K COTS kategorisinde mücadele eden Düzce Üniversitesi ekibi, gökyüzünde hedefledikleri 10.083 feet irtifaya karşılık 10.087 feet irtifaya ulaştı. Hedeflenen yükseklikten sadece 4 feet (yaklaşık 1.2 metre) sapma ile kusursuz bir uçuş gerçekleştiren Kapsül Azak Rocket Team, bu yüksek hassasiyetli mühendislik başarısıyla yarışmanın en prestijli ödüllerinden biri olan "Barrowman Birincilik Ödülü"ne layık görüldü.

Mühendislik ve bütünleşik tasarım başarısı

Bu küresel başarı; roketin aerodinamik tasarımı, yapısal üretimi, aviyonik sistemleri, kurtarma mekanizması, yer testleri ve uçuş operasyonlarının tamamen bütünleşik ve profesyonel bir şekilde yürütülmesinin bir sonucu oldu. Düzce Üniversitesi öğrencilerinin hedef irtifaya milimetrik denebilecek bir yakınlıkla ulaşması; takımın tasarım, analiz, üretim ve saha operasyonlarındaki üstün mühendislik yetkinliğini tüm dünyaya kanıtladı.

Düzce Üniversitesi altyapısı ve güçlü destek

Yarışma hazırlıkları boyunca Düzce Üniversitesi'nin sahip olduğu güçlü akademik ve laboratuvar altyapısından sonuna kadar yararlanan takım; süreç boyunca Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü, Düzce Teknopark ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın sağladığı büyük desteklerle çalışmalarını yürüttü.

Dünya sahnesinde Düzce Üniversitesi'ni ve Türkiye'yi gururla temsil eden Kapsül Azak Rocket Team; başta gece gündüz özveriyle çalışan takım üyesi öğrencileri ve danışman akademisyenleri olmak üzere, kendilerine akademik ve idari destek sağlayan tüm Düzce Üniversitesi birimlerine, yarışma görevlilerine ve paydaşlarına teşekkürlerini sundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Teknoloji, Havacılık, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Düzce Üniversitesi'nden Tarihi Roket Başarısı - Son Dakika

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