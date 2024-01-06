e-Devlet, 2023\'te rekor kullanım sayısıyla dikkat çekti

Türkiye'nin dijital dünyaya açılan kapısı olan e-Devlet, 2023 yılında rekor kullanım sayısıyla merak uyandırdı. Giriş, yeni kullanıcı ve hizmet sayısı konusunda önemli dönüm noktalarına ulaşan platform, vatandaşlara sunduğu hizmetlerle takdir topladı.

e-Devlet kullanımı 2023'te nasıldı?

NTV'nin haberine göre, geçen yıl sonu itibarıyla sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 64,2 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı. Ayrıca sisteme yapılan giriş sayısı da 4 milyar 399 milyonu aşarak kayıtlara geçti. Bu süreçte 16 binden fazla vatandaşın adresine şifre teslimatı yapıldığı bildirildi.

Geçtiğimiz senenin verilerine baktığımızda, sisteme en yoğun girişin Temmuz ayında olduğu görülüyor. Sisteme 20 Temmuz günü itibarıyla 29 milyon kullanıcının giriş yaptığı ifade edildi.

13213213212

Yeni hizmetler konusunda da merak uyandırdığını belirtmek gerekiyor. Sistemde sunulan hizmet sayısı 7741'e, entegre kurum sayısı ise 1000'in üzerine çıkmış durumda. Tüm hizmetlerin kullanımı 12 milyar 424 milyon olarak kaydedildi. En çok kullanılan hizmetin ise SGK hizmetleri olduğu aktarıldı.

Askerlik ve Varis hizmetleri de SGK'nın hemen arkasında yer aldı. Araçlarım ve İkametgahım gibi bütünleşik hizmetlerinin ise kamu kuruluşlarının çalışmalarına hız kazandırdığı aktarıldı.

e-Devlet Kapısı, 2008 yılından bu yana Türkiye vatandaşlarına kamu kurum ve kuruluşlarından çok sayıda dijital hizmetin sunulduğu bir platform. Bu kapsamda Avrupa Komisyonu'nun da dikkatini çekmeyi başarmış durumda.

Peki siz e-Devlet kullanımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!