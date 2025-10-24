E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet\'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
24.10.2025 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

e-Devlet Kapısı'nda yeni hizmete alınan "e-Tebligatlarım" hizmetiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gelen tüm elektronik tebligatlar, tek ekranda bir araya getirildi.

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden şirket, işlettiği e-Devlet Kapısı ile vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı.

TÜM HİZMETLER TEK EKRANDA TOPLANDI

e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan "e-Tebligatlarım" uygulamasıyla vatandaşlar artık farklı kurumlara ait elektronik tebligatlarını tek ekrandan güvenli ve hızlı şekilde görüntüleyebilecek. Yeni sistem SGK, GİB ve PTT UETS üzerinden gönderilen tüm elektronik tebligatları e-Devlet Kapısı çatısı altında tek ekranda topladı.

Bu sayede hem zaman kaybının önüne geçildi hem de gözden kaçabilecek kritik e-tebligatların vatandaşlara ulaşması güvence altına alındı.

E-TEBLİGATLAR SORGULANABİLECEK

"e-Tebligatlarım" hizmetiyle kullanıcılar farklı kurumların internet sitelerine yönelmeden, e-Devlet Kapısı üzerinden e-tebligatlarını sorgulayabiliyor. Böylece milyonlarca kullanıcı, kamu kurumlarıyla olan resmi iletişim süreçlerini tek bir merkezden yönetebilecek. Tek merkezden erişim sayesinde bürokratik işlemler de sadeleşti.

Kaynak: AA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Teknoloji, E-Devlet, Eğitim, Dünya, PTT, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi’ne seçildi TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, FIFA Stadyum ve Güvenlik Komitesi'ne seçildi
Trump: İsrail Batı Şeria’yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder
Ajax teknik direktörü Heitinga’dan Galatasaraylıları mest eden yorum Ajax teknik direktörü Heitinga'dan Galatasaraylıları mest eden yorum
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar
CHP’de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
Sadettin Saran’dan kongre üyelerine tarihi çağrı Sadettin Saran'dan kongre üyelerine tarihi çağrı

12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 13:10:24. #7.12#
SON DAKİKA: E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.