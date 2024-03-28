Efsane film için geri sayım başladı! İşte Netflix Nisan 2024 takvimi

Hepsiburada, Samsung'un en yeni Galaxy A Serisi akıllı telefonları olan Galaxy A55 ve A35'i cazip bir teklifle sunuyor. Galaxy A55'in yüksek çözünürlüklü kamera ve Nightography özelliği ile gece bile kaliteli fotoğraflar çekme imkanı sunarken, Galaxy A35 AI destekli kamera özellikleri ve üstün video kayıt kapasiteleri ile sosyal medyada paylaşımlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyor. Her iki model de geniş depolama seçenekleri, güçlü işlemciler ve 5G bağlantı hızı ile teknoloji severlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu cihazlar Hepsiburada üzerinden 3 taksit imkanı ile satışa sunuluyor, bu da teknoloji severler için kaçırılmayacak bir fırsat.