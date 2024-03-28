Günümüzün dijital çağında geleneksel sinema salonlarının yerini artık dijital akış servisleri almış durumda. Bu servisler arasında öne çıkan isim ise şüphesiz Netflix. Sürekli yenilenen ve her ay taze yapımlarla zenginleşen içerik kütüphanesi ile dikkat çeken Netflix, Nisan 2024'te de izleyicilerini bir dizi yeni film ve diziler ile buluşturacak. İşte Netflix Nisan 2024 içerik takvimi…
Netflix Nisan 2024 takvimi
Netflix'in nisan ayında yayınlayacağı içeriklere baktığımızda 2006'da vizyona giren efsane Inside Man filminin 1 Nisan itibariyle abonelere sunulacağını görüyoruz. Bununla birlikte 2022 yapımlı One Piece Film: Red de aynı gün kütüphaneye eklenecek.
Nisan 2024 itibariyle Netflix kütüphanesine eklenecek içerikler;
Marvel Echo ile sinematik evrenin geleceği belli oldu! Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir dizi veya film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Efsane film için geri sayım başladı! İşte Netflix Nisan 2024 takvimi - Son Dakika Hepsiburada, Samsung'un en yeni Galaxy A Serisi akıllı telefonları olan Galaxy A55 ve A35'i cazip bir teklifle sunuyor. Galaxy A55'in yüksek çözünürlüklü kamera ve Nightography özelliği ile gece bile kaliteli fotoğraflar çekme imkanı sunarken, Galaxy A35 AI destekli kamera özellikleri ve üstün video kayıt kapasiteleri ile sosyal medyada paylaşımlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyor. Her iki model de geniş depolama seçenekleri, güçlü işlemciler ve 5G bağlantı hızı ile teknoloji severlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu cihazlar Hepsiburada üzerinden 3 taksit imkanı ile satışa sunuluyor, bu da teknoloji severler için kaçırılmayacak bir fırsat. Take-Two, GTA yapımcısı Rockstar'ın ana şirketi olarak bilinen bir oyun firmasıdır. Şimdi de Embracer Group'tan Borderlands yapımcısı Gearbox stüdyosunu 460 milyon dolara satın aldı. Bu satın alma işlemiyle birlikte Take-Two, Borderlands serisi gibi popüler oyun serilerinin yanı sıra Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms ve Duke Nukem gibi önemli oyun serilerini de bünyesine katmış oldu. Bu hamle, şirketin portföyünü çeşitlendirmesi ve oyun endüstrisinde daha da güçlü bir konuma gelmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendirilebilir. Samsung, Ocak ayında gerçekleştirdiği etkinlikte en yeni S serisi cihazlarını tanıtmasının yanı sıra, Galaxy AI adıyla yeni yapay zeka sistemini de tanıttı. Şimdilik Galaxy S24 serisinde kullanılabilir olan yapay zeka, yakın zamanda önceki serilere de eklenebilir. Ortaya çıkan iddialara göre Samsung, AI özelliklerini Galaxy S23, Fold5, ve Flip5 için yayınlamaya hazırlanıyor. İşte Galaxy AI cihazları ve özellikleri… Ruanda'nın başkenti Kigali'de toplu taşımacılığın yenilenmesini sağlayan Çin yapımı elektrikli otobüsler, çevre dostu ve konforlu sürüş deneyimi sağlayarak bölge halkının kalbini kazandı. Kenya merkezli BasiGo şirketi, Ruanda'da bu elektrikli otobüslerin popülerliğinin artmasıyla siparişlerde büyük artış yaşadı. Şirket, önümüzdeki 12 ay içinde 100 otobüs, iki yıl içinde ise 200 otobüs çıkarmayı hedefliyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay'da büyükşehir adaylığını geri çektiğini açıkladığı Gökhan Zan'la ilgili 'deepfake' iddialarına ilişkin, 'Artık bundan sonra sesler görüntüler gerçek bile olsa 'deepfake' deyip işinden içinden çıkılabilme durumu söz konusu olabiliyor.' dedi. Kırık, yapay zekanın gelişimiyle deepfake teknolojisinin ortaya çıktığını ve bu teknolojinin seçim kampanyalarında kullanıldığını anlattı. Dünyanın en popüler arama motoru Google, gelişmiş algoritmaları ve veri saklama becerisi sayesinde kullanıcıların neyi aramak isteyebileceğini tahmin ederek önerilerde bulunuyor. Google, kullanıcıların arama geçmişi, IP adresleri ve diğer verileri kullanarak arama tahminleri oluşturuyor. Verileri işleyerek bilgi haline getiren Google, reklamların hedeflenmesi ve arama performansının optimize edilmesi gibi alanlarda da verileri kullanıyor. İsveç asıllı otomobil üreticisi Volvo, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada artık dizel motorlu otomobiller üretmeyeceğini belirtmişti. Şirketin Torslanda fabrikasında üretilen son dizel motorlu Volvo otomobilin modeli ise XC90 oldu. Volvo, gelecek yıllarda tüm satışlarını elektrikli otomobillerle gerçekleştirmeyi hedefliyor. Yapay zeka modelleri, yaratıcı platformlardan aylık olarak binlerce dolar kazanıyor. Bu durum, aylık 19.000 dolar kazanan Yapay Zeka modeli Lily Rain için de geçerli. Yapay zeka, düğün planlamadan çiftlere ilişki tavsiyesi verme konusuna kadar her alanda kullanılmaya başlandı. Ancak en büyük etkiyi yaratan sektörlerden biri, yapay zeka güzelliklerinin her ay binlerce dolar kazandığı modellik dünyası.
İçerik AdıDizi/ FilmTarihSuper Rich in Korea (1. sezon)DiziBelirsizAmerican Graffiti (1973)Film1 NisanBaby Driver (2017)Film1 NisanBattleship (2012)Film1 NisanBlack Clover (1-2. sezon)Dizi1 NisanBorn on the Fourth of July (1989)Film1 NisanEnder's Game (2013)Film1 NisanGlass (2019)Film1 NisanGreat Teacher Onizuka/ GTO (1. sezon)Dizi1 NisanHaikyu!! Movie 3: Genius and Sense (2017)Film1 NisanHaikyu!! Movie 4: Battle of Concepts (2017)Film1 NisanHappy Gilmore (1996)Film1 NisanHotel Transylvania (2012)Film1 NisanHotel Transylvania 2 (2015)Film1 NisanHow to Be Single (2016)Film1 NisanInside Man (2006)Film1 NisanInside Man: Most Wanted (2019)Film1 NisanIt's Kind of a Funny Story (2010)Film1 NisanMolly's Game (2017)Film1 NisanMortal Engines (2018)Film1 NisanNight Raiders (2021)Film1 NisanOne Piece Film: Red (2022)Film1 NisanRole Models (2008)Film1 NisanSex and the City (1-6. sezon)Dizi1 NisanSkyscraper (2018)Film1 NisanSmokey and the BanditFilm1 NisanSmokey and the Bandit IIFilm1 NisanSplit (2016)Film1 NisanStep Up: Revolution (2012)Film1 NisanStrawberry Shortcakes: Spring Spectacular (2024)Film1 NisanTalladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby (2006)Film1 NisanThe Land Before Time (1988)Film1 NisanThe Little Things (2021)Film1 NisanThe Magic Prank Show with Justin Willman (1. sezon)Dizi1 NisanThe Matrix CollectionFilm1 NisanThe Theory of Everything (2015)Film1 NisanWild Things (1998)Film1 NisanWhite Collar (1-6. sezon)Dizi1 NisanYou've Got Mail (1998)Film1 NisanTogether: Tr3ble Winners (2024)Film2 NisanCrime Scene Berlin: Nightlife Killer (1. sezon)Dizi3 NisanFiles of the Unexplained (1. sezon)Dizi3 NisanZero to Hero (2024)Dizi3 Nisan100 Days to Indy (1. sezon)Dizi4 NisanCrooks (1. sezon)Dizi4 NisanI Woke Up A Vampire (1. sezon)Dizi4 NisanNinjago: Dragons Rising (2. sezon)Dizi4 NisanRIPLEYMini Dizi4 NisanThe Tearsmith (2024)Film4 NisanParasyte: The Grey (1. sezon)Dizi5 NisanSCOOP (2024)Film5 NisanThe Antisocial Network: Memes to Mayhem (2024)Film5 NisanMegan Leavey (2017)Film8 NisanSpirit Rangers (3. sezon)Dizi8 NisanNeal Brennan: Crazy Good (2024)Film9 NisanAnthraciteMini Dizi10 NisanDeath Whisperer (2023. sezon)Film10 NisanThe Hijacking of Flight 601 (1. sezon)Dizi10 NisanUnlocked: A Jail Experiment (1. sezon)Dizi10 NisanWhat Jennifer Did (2024)Film10 NisanAs The Crow Flies (2. sezon)Dizi11 NisanBaby ReindeerMini Dizi11 NisanHeartbreak High (2. sezon)Dizi11 NisanMeekah (2. sezon)Dizi11 NisanMidsummer Night (1. sezon)Dizi11 NisanThe Bricklayer (2023)Film11 NisanA Journey (2024)Film12 NisanAmar Singh Chamkila (2024)Film12 NisanGood Times (1. sezon)Dizi12 NisanLove, Divided (2024)Film12 NisanStolen (2024)Film12 NisanStrange Way of Life (2023)Film12 NisanWoody Woodpecker Goes to Camp (2024)Film12 NisanHans Zimmer: Hollywood Rebel (2022)Film15 NisanMOB PSYCHO 100 (1-2. sezon)Dizi15 NisanOverlord (1-4. sezon)Dizi15 NisanThe Fairly OddParents (4-5. sezon)Dizi15 NisanAnna (2019)Film16 NisanKnocked Up (2007)Film16 NisanJimmy Carr: Natural Born Killer (2024)Film16 NisanBlack Sails (1-4. sezon)Dizi17 NisanDon't Hate the Player (1. sezon)Dizi17 NisanOur Living World (1. sezon)Dizi17 NisanThe Circle (6. sezon)Dizi17 NisanThe Grimm Variations (1. sezon)Dizi17 NisanBros (1. sezon)Dizi18 NisanThe Upshaws (5. part)Film18 NisanRebel Moon: Part Two: The Scargiver (2024)Film19 NisanDuran Duran: There's Something You Should Know (2018)Film21 NisanAhead of the Curve (2020)Film22 NisanCoComelon Lane (2. sezon)Dizi22 NisanFern Brady: Autistic Bikini Queen (2024)Film22 NisanAnyone But You (2023)Film23 NisanBrigands: The Quest for Gold (1. sezon)Dizi23 NisanFight for Paradise: Who Can You Trust? (1. sezon)Dizi23 NisanDeliver Me (1. sezon)Dizi24 NisanKing Richard (2021)Film24 NisanTLC Forever (2023)Film24 NisanCity Hunter (2024)Film25 NisanDead Boy Detectives (1. sezon)Dizi25 NisanHack Your Health: The Secrets of Your Gut (2024)Film26 NisanThe Asunta CaseMini Dizi26 NisanBoiling Point (1. sezon)Dizi29 NisanHoneymoonish (2024)Film29 NisanFiasco (1. sezon)Dizi30 Nisan
Marvel Echo ile sinematik evrenin geleceği belli oldu!
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir dizi veya film var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Efsane film için geri sayım başladı! İşte Netflix Nisan 2024 takvimi - Son Dakika
Hepsiburada, Samsung'un en yeni Galaxy A Serisi akıllı telefonları olan Galaxy A55 ve A35'i cazip bir teklifle sunuyor. Galaxy A55'in yüksek çözünürlüklü kamera ve Nightography özelliği ile gece bile kaliteli fotoğraflar çekme imkanı sunarken, Galaxy A35 AI destekli kamera özellikleri ve üstün video kayıt kapasiteleri ile sosyal medyada paylaşımlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyor. Her iki model de geniş depolama seçenekleri, güçlü işlemciler ve 5G bağlantı hızı ile teknoloji severlerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu cihazlar Hepsiburada üzerinden 3 taksit imkanı ile satışa sunuluyor, bu da teknoloji severler için kaçırılmayacak bir fırsat.
Take-Two, GTA yapımcısı Rockstar'ın ana şirketi olarak bilinen bir oyun firmasıdır. Şimdi de Embracer Group'tan Borderlands yapımcısı Gearbox stüdyosunu 460 milyon dolara satın aldı. Bu satın alma işlemiyle birlikte Take-Two, Borderlands serisi gibi popüler oyun serilerinin yanı sıra Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms ve Duke Nukem gibi önemli oyun serilerini de bünyesine katmış oldu. Bu hamle, şirketin portföyünü çeşitlendirmesi ve oyun endüstrisinde daha da güçlü bir konuma gelmesi açısından büyük bir adım olarak değerlendirilebilir.
Samsung, Ocak ayında gerçekleştirdiği etkinlikte en yeni S serisi cihazlarını tanıtmasının yanı sıra, Galaxy AI adıyla yeni yapay zeka sistemini de tanıttı. Şimdilik Galaxy S24 serisinde kullanılabilir olan yapay zeka, yakın zamanda önceki serilere de eklenebilir. Ortaya çıkan iddialara göre Samsung, AI özelliklerini Galaxy S23, Fold5, ve Flip5 için yayınlamaya hazırlanıyor. İşte Galaxy AI cihazları ve özellikleri…
Ruanda'nın başkenti Kigali'de toplu taşımacılığın yenilenmesini sağlayan Çin yapımı elektrikli otobüsler, çevre dostu ve konforlu sürüş deneyimi sağlayarak bölge halkının kalbini kazandı. Kenya merkezli BasiGo şirketi, Ruanda'da bu elektrikli otobüslerin popülerliğinin artmasıyla siparişlerde büyük artış yaşadı. Şirket, önümüzdeki 12 ay içinde 100 otobüs, iki yıl içinde ise 200 otobüs çıkarmayı hedefliyor.
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay'da büyükşehir adaylığını geri çektiğini açıkladığı Gökhan Zan'la ilgili 'deepfake' iddialarına ilişkin, 'Artık bundan sonra sesler görüntüler gerçek bile olsa 'deepfake' deyip işinden içinden çıkılabilme durumu söz konusu olabiliyor.' dedi. Kırık, yapay zekanın gelişimiyle deepfake teknolojisinin ortaya çıktığını ve bu teknolojinin seçim kampanyalarında kullanıldığını anlattı.
Dünyanın en popüler arama motoru Google, gelişmiş algoritmaları ve veri saklama becerisi sayesinde kullanıcıların neyi aramak isteyebileceğini tahmin ederek önerilerde bulunuyor. Google, kullanıcıların arama geçmişi, IP adresleri ve diğer verileri kullanarak arama tahminleri oluşturuyor. Verileri işleyerek bilgi haline getiren Google, reklamların hedeflenmesi ve arama performansının optimize edilmesi gibi alanlarda da verileri kullanıyor.
İsveç asıllı otomobil üreticisi Volvo, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada artık dizel motorlu otomobiller üretmeyeceğini belirtmişti. Şirketin Torslanda fabrikasında üretilen son dizel motorlu Volvo otomobilin modeli ise XC90 oldu. Volvo, gelecek yıllarda tüm satışlarını elektrikli otomobillerle gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Yapay zeka modelleri, yaratıcı platformlardan aylık olarak binlerce dolar kazanıyor. Bu durum, aylık 19.000 dolar kazanan Yapay Zeka modeli Lily Rain için de geçerli. Yapay zeka, düğün planlamadan çiftlere ilişki tavsiyesi verme konusuna kadar her alanda kullanılmaya başlandı. Ancak en büyük etkiyi yaratan sektörlerden biri, yapay zeka güzelliklerinin her ay binlerce dolar kazandığı modellik dünyası.
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