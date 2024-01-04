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egaranti, Startup Burada üzerinden 18 milyon TL yatırım aldı - Son Dakika
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egaranti, Startup Burada üzerinden 18 milyon TL yatırım aldı

egaranti, Startup Burada platformunda ikinci kez yatırım turuna çıkarak 18 milyon TL yatırım aldı. İlk yatırım turunda hedeflerini başarıyla tamamlayan egaranti, son turda Hedef Portföy GSYF, Techpoint gibi kurumsal yatırımcılar ve önemli isimlerin de yer aldığı toplamda 697 yatırımcıdan yatırım aldı. egaranti, bu yatırım ile B2C gelir modellerini çeşitlendirecek, B2B iş ortaklarının gelir elde etmesine olanak sağlayacak ve global açılımını hızlandırmayı hedefliyor.

egaranti, Startup Burada üzerinden 18 milyon TL yatırım aldı
04.01.2024 - 14:29,
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Garanti belgelerini dijitalleştiren egaranti, Startup Burada üzerinden çıktığı tohum yatırım turunda 18 milyon TL yatırım aldı. Startup Burada platformunda ikinci kez yatırım turuna çıkan egaranti, tohum yatırım turunu başarıyla tamamladı.

Hedeflerini başarıyla tamamladı!

egaranti, ilk yatırım turunda yatırımcılarına 2023 yılı için verdiği hedefleri de yılın yedince ayında başarıyla tamamlamıştı. Yıl sonunda 340.000 kullanıcının üzerine çıkan egaranti, dolar bazında ciro hedefini ise 2 katıyla tamamladı.

Son yatırım turunda Hedef Portföy GSYF, Techpoint gibi kurumsal yatırımcılar ile birlikte Emrah Sivrioğlu, Hakkı Alkan, Kerem Özten ve Ozan Doğan gibi önemli isimlerin yer aldığı toplamda 697 yatırımcı, bu turda egaranti'ye yatırım yaptı. İlk yatırım turundan bu yana önemli hızlandırma programlarından mezun olan egaranti, aynı zamanda Türk Telekom Ventures'ın portföy şirketleri arasında yerini aldı.

Aralık 2023'te 150 milyon TL değerlemeye ulaştı!

egaranti Kurucu Ortağı ve CMO'su Sinan Peksoy, "egaranti olarak; bu son yatırım ile birlikte B2C gelir modellerimizi çeşitlendirecek, B2B iş ortaklarının gelir elde etmesine olanak tanıyacak ve global açılımımızı hızlandırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fona ihtiyaç duyan girişimleri yatırımcılarla buluşturan Startup Burada, egaranti ile sekizinci kitle fonlama kampanyasını gerçekleştirdi. Ağustos 2022 tarihinde Startup Burada üzerinden ilk kitle fonlama kampanyasını gerçekleştiren egaranti, 25 milyon TL değerleme üzerinden 2.8 milyon TL'lik tohum öncesi yatırım turunu tamamladı.

Aralık 2023'te 150 milyon TL değerlemeye ulaşan egaranti, kitle fonlama kampanyasında yüzde 12'sini yatırımcılara arz ederek 18 milyon TL yatırım turunu başarıyla tamamladı. Hedef Portföy GSYF'nin 10 milyon TL değerinde yapmış olduğu yatırımı ile fonlama kampanyasında lider yatırımcı olarak yer aldı. O günden bugüne egaranti ve Startup Burada yolculuğunun başarısı, tamamlanan hedeflerle katlanarak devam etmektedir.

Başarılı tamamlanan kampanya sonrasında Startup Burada Yatırım Komitesi Üyesi Kerem Özten, "Platformlarda çıkan girişimlerin bir sonraki turlardaki değerlemelerinin ve uzun dönemde yarattıkları katma değerin ayırt edici olduğunu gözlemlemek bizi mutlu ediyor.

Bu noktada Startup Burada'da kitle fonlaması kampanyasına çıktığımız her girişime inanıyor, Startup Burada GSYF üzerinden yatırım gerçekleştiriyor ve fonlama sonrasında da Hedef Holding'in mevcut ekosistemi ile yanlarında oluyoruz.

egaranti kampanyamız da başarıyla sonuçlandı ve bu başarı serisinin devam etmesini bekliyoruz. egaranti'nin bu başarı hikayesine ortak olan tüm yatırımcılarımıza hayırlı olmasını diliyor, egaranti'ye başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Shiftdelete
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Son Dakika Teknoloji egaranti, Startup Burada üzerinden 18 milyon TL yatırım aldı - Son Dakika


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