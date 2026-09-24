Elazığ'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 41 atölyede öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Elazığ'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 41 atölyede öğrencilerle buluştu

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Elazığ\'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği 41 atölyede öğrencilerle buluştu
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Elazığ'da Bilim ve Sanat Merkezi'nin düzenlediği TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, 41 atölyede bilim gösterileri ve söyleşilerle öğrencilerden ilgi gördü. İlkokul öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği şenliğin 26 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.

Elazığ'da Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte 41 farklı atölyede bilim gösterileri, söyleşiler ve deneyim alanları yer aldı. İlkokul öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği şenliğin 26 Eylül'e kadar süreceği bildirildi. TÜBİTAK 4007 Bilim Fuarı'nın okullara ve işbirliği yapan tüm kurumlara hayırlı olmasını temenni eden Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Bilim fuarları, son yıllarda ülkemizde TEKNOFEST olarak adlandırılan çalışmalar, çocuklarımızın çok önemli bir yönünü tamamlıyor. Ekip çalışması bizim ülkemizde en fazla ihtiyacını duyduğumuz, koordine etme ve ortaklaşa bir hususu başarabilmek, bu fuarların en güzel boyutudur. Bizim millet olarak en eksik olduğumuz yönlerden birisi buydu. Bu anlamda bilim fuarları, TEKNOFEST çalışmaları, üniversitedeki akademik çalışmalar, 'sen ve ben' hususunu bir yana bırakıp, birlikte neyi yapabileceğini çocuklara gösterecek en önemli noktalar haline dönüşmüştür. Türkiye yüzyılı maarif modeli çerçevesinde hedeflediğimiz tam da budur. Ülkemizin bundan sonraki süreç içerisinde bilim, sanayi ve teknolojide, özellikle yapay zeka gibi gelişen alanlarda koordineli çalışan, birbirlerinin eksikliklerini tamamlayan, hatta eksiklik olmadan birbirini tamamlayan insanlara ihtiyaç var. Ülkemizde eksik olan ekip çalışması ruhunu ortaya koymakta olan bilim şenlikleri, gelecekte bizleri çok daha umutlandıran unsurlar haline dönüştü" dedi.

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ise, "Yeni bir proje veya keşifte çocuklarımızın gözündeki parıltı, öğretmen arkadaşlarımızın dünyada satabilecekleri en büyük bahtiyarlık ve mutluluktur. Bugün TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliğinde 41 farklı atölyede, anaokulundan lisesine 7 farklı üniversiteden akademisyenlerimizin destekleri ve 4 farklı bilim söyleşileriyle aslında bilimin mutfağına girmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Vali Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu, Vali Yardımcısı Armağan Turan, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA
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