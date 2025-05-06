Elon Musk, dünyanın nasıl yok olacağını anlattı: Diğer gezegenlere gitmemiz lazım - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Elon Musk, dünyanın nasıl yok olacağını anlattı: Diğer gezegenlere gitmemiz lazım

Geniş Video İzle

Güneş'in zamanla genişleyerek Dünya'daki yaşamı yok edeceğini ifade eden Elon Musk, ''Dünya'daki yaşam Güneş tarafından yok edilecek. Güneş giderek genişliyor. Dünya yanıp kül olacak. Bu yüzden diğer gezegenlere gitmemiz gerekiyor'' dedi.

06.05.2025 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, insanlığın geleceğiyle ilgili çarpıcı bir uyarıda bulundu. Musk, Güneş'in giderek genişleyen yapısının Dünya'daki yaşamı kaçınılmaz olarak sona erdireceğini belirterek, insanlığın başka gezegenlere yayılması gerektiğini söyledi.

"DÜNYA BİR GÜN YANIP KÜL OLACAK"

"Güneş büyümeye devam ediyor. Dünya bir gün yanıp kül olacak" diyen Musk, bu tehdidin insanlık için kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Uzay kolonileri kurmanın artık bir seçenek değil, bir zorunluluk haline geldiğini belirten Musk, Mars başta olmak üzere farklı gezegenlere yerleşmenin öncelik haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Elon Musk, dünyanın nasıl yok olacağını anlattı: Diğer gezegenlere gitmemiz lazım

Elon Musk, Teknoloji, Güncel, Dünya, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk, dünyanın nasıl yok olacağını anlattı: Diğer gezegenlere gitmemiz lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • gezginler:
    Yüce yaratanın planı üzerine senin paranın hiç hükmü yoktur o herşeyi bilen kainatın sahibidir 140 7 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Bu yavsakta olmeyecekmis gibi konuşup durur, sittir git nereye gideceksen 92 5 Yanıtla
  • rs202020:
    Tamam sen önden git yerleş biz geliyoruz 70 4 Yanıtla
  • Ozan:
    dünyayı yaktınız sıra diğer gezegenlerdemi 46 2 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    vaybe yine neyin peşinde bu mişk 35 5 Yanıtla
  • Genel Production:
    inanç olmazsa ne olur ? adlı yazıya örnek... Allah'ın zatından başka herşey yokluğa,faniliğe mahkumdur...Gelde anlat .. 34 2 Yanıtla
  • Ahmet Karakan :
    Biri buna marsa giderek güneş kaçamayacağını anlatmadı mı? 22 2 Yanıtla
  • Hayalim:
    satılık 3+1 daire İstanbul da ’de venüs, uranüs,Jüpiter gezegenlerdeki ev arsa ile takas olunur?????? 21 1 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Tamam hemen gitsin Amerika yanınızda İtrailide götürün 13 0 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    bosuna space x kapsul uretmiyor marsa gitmek icin 11 0 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    şuanda Mars bileti tek yönlü 4 0 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    marsta ev ne kadar kredi varmı faiz oranı ne ?manyak bunlar orda ölüm yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu Şampiyon takımın otobüsü devrilmekten son anda kurtuldu
Davutoğlu’na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı Davutoğlu'na yayında açıkça sorduk: Görüşmelerinizde hiç kamera bantladınız mı?
İsmail Kartal’ın Persepolis’i Süper Lig’in yıldız isimleriye anlaştı İsmail Kartal'ın Persepolis'i Süper Lig'in yıldız isimleriye anlaştı
’Yemek kartı istedim vermediler’ diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı 'Yemek kartı istedim vermediler' diyen saldırganın yalanı ortaya çıktı
Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı Liverpool taraftarı ayrılığı kaldıramadı, yıldız oyuncunun formasını yaktı
Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi Madonna sevgilisinin doğum gününde çılgınca eğlendi
Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti Şehidin 4 yaşındaki kızıyla kadın komutan arasındaki diyalog izleyenleri kahretti
İstanbul’da inşaat işçileri arasında kavga Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar
Herkesin hayalini kurduğu ülke İsviçre’de enflasyon sıfıra indi Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi
Saldırgan, Özgür Özel’i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış Saldırgan, Özgür Özel'i yumruklamadan önce açma germe hareketi yapmış
Atatürk’ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı Atatürk'ün Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 13:26:06. #7.12#
SON DAKİKA: Elon Musk, dünyanın nasıl yok olacağını anlattı: Diğer gezegenlere gitmemiz lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.