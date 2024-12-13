Elon Musk, tarihte 400 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Elon Musk, tarihte 400 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi oldu

Geniş Video İzle

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, teknoloji dünyasının öne çıkan ismi Elon Musk, 400 milyar dolarlık net değeri ile dünya'nın ilk insanı oldu. Musk'ın serveti, Manchester United'ı 61 kez satın alma kapasitesine sahip.

13.12.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre teknoloji dünyasının tartışmalı ismi Elon Musk, 400 milyar dolar (315 milyar sterlin) net değere ulaşan dünyanın ilk insanı olarak tarihe geçti.

Musk'ın akıl almaz büyüklükteki serveti öyle bir noktaya ulaştı ki, bu parayla dünyanın en değerli futbol kulüplerinden Manchester United'ı (değeri 6.55 milyar dolar - 5.1 milyar sterlin) tam 61 kez satın alabilecek durumda. Bu muazzam servetin boyutunu anlamak için başka bir örnek vermek gerekirse, bu miktardaki dolar banknotları uç uca dizildiğinde dünyadan aya olan mesafenin 162 katını kapsıyor. Aynı banknotlar üst üste konulduğunda ise 207 Eyfel Kulesi'nin yüksekliğine ulaşıyor.

Tesla, SpaceX ve X (eski adıyla Twitter) gibi şirketlerin sahibi olan Musk'ın servetinin büyük bir bölümü, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinden sonra artış gösterdi. Trump'ın zaferinin ardından Musk'ın serveti dörtte bir oranında daha yükseldi.

Bu rekor, Musk'ı sadece dünyanın en zengin insanı yapmakla kalmadı, aynı zamanda insanlık tarihinin görmüş olduğu en yüksek bireysel servete sahip kişi unvanını da getirdi.

Elon Musk, tarihte 400 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi oldu

Manchester United, Bloomberg, Teknoloji, Elon Musk, Ekonomi, Finans, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk, tarihte 400 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Teqin Qazim:
    Yiyeceği bı tas yemek sonuçta ;) 15 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış 13 0 Yanıtla
  • Ensari Alp:
    Memlekettte diyoruz ama dünyada çok keriz var bitcoinden vurdu adam 9 0 Yanıtla
  • Fecri null:
    Umurumda değil 8 0 Yanıtla
  • Emrah Çelik:
    Bu hesaba göre bu benden zengin 4 0 Yanıtla
  • Sercan Polat:
    Adam tek başına bizim ülkeden zengin 3 1 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Adam kimlerle görüşeceğini iş yapacağını biliyor. 4 0 Yanıtla
  • Hüseyin Bilen:
    400 milyar doları verse canını verirmiydin tabiki hayır, ozanan boş iş yaşayan herkes zengin 2 0 Yanıtla
  • Ramadan Svs:
    kefene fazladan iki cep daha dikecekmis 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    esasında vardı okadar parası Adam ülkeyi bırakıp kaçtı demekki insanın canı çok tatlıymış Bee para bir poh değilmiş 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:16 MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Emevi Camii’ndeki fotoğrafları ortaya çıktı MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'ndeki fotoğrafları ortaya çıktı
17:10 Rusya, Suriye’den tamamen çekiliyor Rusya, Suriye'den tamamen çekiliyor
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin arifesindeyiz, çözmemiz gereken sıkıntılar var
15:09 Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı’nı terör örgütü PKKYPG’den kurtardı Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı
12:58 Rusya’ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler Rusya'ya kaçan Esad çiftini kahredecek görüntüler
22:55 Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak Özgür Özel: Erdoğan yereli tattı, genelde seçim kaybetmenin tadını da ilk sandıkta alacak
22:37 Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Malmö ile 2-2 berabere kaldı
22:27 Suriye’ye ilk diplomatik atama Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
22:17 Suriye’de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor Suriye'de hava sahası trafiğe yeniden açılıyor
22:08 Europol: PKK, Avrupa’da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor Europol: PKK, Avrupa'da uyuşturucu kaçakçılığı dahil suçlara bulaşarak finansman sağlıyor
21:52 Bir dönem Avrupa’yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek Bir dönem Avrupa'yı titreten kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
21:36 Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta Şam ziyaretinden dikkat çeken görüntü! HTŞ Lideri, İbrahim Kalın ile aynı araçta
21:24 Galatasaray’da takımın bel kemiği sakatlandı Galatasaray'da takımın bel kemiği sakatlandı
20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2024 17:44:43. #1.13#
SON DAKİKA: Elon Musk, tarihte 400 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.