Elon Musk: WhatsApp güvenli değil, X sohbeti kullanın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Elon Musk: WhatsApp güvenli değil, X sohbeti kullanın

Elon Musk: WhatsApp güvenli değil, X sohbeti kullanın
27.01.2026 08:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elon Musk, WhatsApp'ın güvenli olmadığını savunarak kullanıcıları X'in yeni sohbet özelliğine yönlendirirken, bu çıkış Meta'nın gizlilik politikaları ve mesajlaşma uygulamalarının güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu X (eski Twitter) üzerinden yaptığı paylaşımda WhatsApp'ın "güvenli olmadığını" belirterek, hatta "Signal bile şüpheli" ifadelerini kullandı ve kullanıcıları X Chat kullanmaya davet etti.

Musk'ın bu çıkışı, WhatsApp'ın güvenlik iddialarının tartışıldığı bir dönemde geldi. ABD'de açılan ve Meta'ya karşı yürütülen bir toplu dava, şirketin kullanıcı mesajlarına erişebildiğini iddia ederek uçtan uca şifreleme güvenilirliğini sorguluyor. Dava, Avustralya, Meksika, Güney Afrika gibi ülkelerden kullanıcıların Meta'yı "şifrelemenin işlevsiz olduğu" gerekçesiyle suçlamasını içeriyor.

"SIGNAL BİLE ŞÜPHELİ"

Musk, X üzerinden paylaştığı ifadede, WhatsApp'ın güvenli olmadığı argümanını desteklercesine "WhatsApp güvenli değil. Hatta Signal bile şüpheli. X Chat kullanın." dedi.

REKABET İÇİN OLUŞTURULAN YENİ ÖZELLİK

X Chat, Elon Musk'ın WhatsApp ve Signal gibi mesajlaşma uygulamalarıyla rekabet etmeyi amaçladığı yeni özellik olarak öne çıkıyor. Platform, uçtan uca şifreleme ve çağrı, dosya paylaşımı gibi modern mesajlaşma özelliklerini sunmayı vaat ediyor ve Musk'ın vizyonunda X'i "süper uygulama" konumuna taşımayı hedefliyor.

FİRMALARDAN HENÜZ YANIT GELMEDİ

Meta ve WhatsApp tarafı ise bu iddialar karşısında resmi olarak yorum yapmış değil; şirket uzun süredir uçtan uca şifreleme politikasını savunuyor ve kullanıcı gizliliğini koruduğunu belirtiyor.

Bu gelişme, mesajlaşma uygulamaları arasındaki güvenlik ve gizlilik tartışmasını yeniden alevlendirirken, kullanıcıların platform tercihlerini yeniden değerlendirmesine yol açabilir.

Teknoloji, Bilim, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Elon Musk: WhatsApp güvenli değil, X sohbeti kullanın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • YoH null YoH null:
    hic birini kullanmayın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de bazı NBA maçlarına “kar fırtınası“ ertelemesi ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
Çerkezköy’de ilaç fabrikasında patlama Çerkezköy'de ilaç fabrikasında patlama
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek
Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı Basın Toplantısında konuşan Mourinho duyduğu sesle hemen yerinden fırladı

09:48
Nihat Kahveci 2-2’lik maç sonrası Sergen Yalçın’a verdi veriştirdi
Nihat Kahveci 2-2'lik maç sonrası Sergen Yalçın'a verdi veriştirdi
09:32
Vay Netanyahu vay Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Vay Netanyahu vay! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
08:48
7 CHP’li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP’den ezber bozan çıkış
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
08:36
Galatasaray’ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak
Galatasaray'ın yıldızı hakkında bomba sözler: Trip atıyor, gitmek isterse durdurulmayacak
08:02
ABD’deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 09:57:18. #7.11#
SON DAKİKA: Elon Musk: WhatsApp güvenli değil, X sohbeti kullanın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.