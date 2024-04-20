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Yeni bir akıllı telefon alırken cihazın uzun ömürlü olması açısından birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu faktörler arasında kamera, batarya, şarj hızı, ekran ve bağlantı özellikleri bir yana yaydığı radyasyon miktarı da oldukça önemli. Peki en fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar hangileri? İşte söz modeller…

En fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar

Akıllı telefonlar tarafından yayılan radyasyon miktarı, Özgül Emilim Oranı (SAR değeri) ile ölçülür. SAR değeri ise watt cinsinden kilogram başına düşen güç olarak tanımlanır. Bu ölçüm, telefonunuzun vücudunuza ne kadar radyo frekansı enerjisi yaydığını gösterir.

En fazla radyasyon yayan akıllı telefon modelleri sıralamasına baktığımızda Şubat 2022'de piyasaya sürülen Motorola Edge 30 Pro'nun zirvede yer aldığını görüyoruz. SAR değeri kafa için 2.25 W/kg, vücut içinse 3.37 W/kg.

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İkinci sırada ise Xiaomi 13 Pro yer aldı. Çinli markanın Şubat 2023'te piyasaya sürdüğü Xiaomi 13 Pro kafa için 2.05 W/kg, vücut içinse 3.03 W/kg radyasyon yayıyor. Hemen ardından onu takip eden OnePlus 11 Pro ise sırasıyla 1.97 W/kg ve 2.95 W/kg SAR değerlerine sahip.

En fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı;