Yeni bir akıllı telefon alırken cihazın uzun ömürlü olması açısından birçok faktörü göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bu faktörler arasında kamera, batarya, şarj hızı, ekran ve bağlantı özellikleri bir yana yaydığı radyasyon miktarı da oldukça önemli. Peki en fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar hangileri? İşte söz modeller…
En fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar
Akıllı telefonlar tarafından yayılan radyasyon miktarı, Özgül Emilim Oranı (SAR değeri) ile ölçülür. SAR değeri ise watt cinsinden kilogram başına düşen güç olarak tanımlanır. Bu ölçüm, telefonunuzun vücudunuza ne kadar radyo frekansı enerjisi yaydığını gösterir.
En fazla radyasyon yayan akıllı telefon modelleri sıralamasına baktığımızda Şubat 2022'de piyasaya sürülen Motorola Edge 30 Pro'nun zirvede yer aldığını görüyoruz. SAR değeri kafa için 2.25 W/kg, vücut içinse 3.37 W/kg.
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İkinci sırada ise Xiaomi 13 Pro yer aldı. Çinli markanın Şubat 2023'te piyasaya sürdüğü Xiaomi 13 Pro kafa için 2.05 W/kg, vücut içinse 3.03 W/kg radyasyon yayıyor. Hemen ardından onu takip eden OnePlus 11 Pro ise sırasıyla 1.97 W/kg ve 2.95 W/kg SAR değerlerine sahip.
En fazla radyasyon yayan akıllı telefonlar şu şekilde sıralandı;
Son Dakika › Teknoloji › En Fazla Radyasyon Yayan Akıllı Telefonlar - Son Dakika ABD Temsilciler Meclisi, Çinli ByteDance şirketine ait olan sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi bulunuyor ve ABD Başkanı Joe Biden'ın satış konusunda ilerleme kaydedildiğini tespit etmesi halinde satış süresi 90 gün daha uzatılabilecek. Yasa tasarısı, Senato'daki oylamanın ardından Biden'ın onayına sunulacak. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sivas seferini gerçekleştiren uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra kokpit camında çatlak oluşması nedeniyle acil iniş yaptı. Pilotun soğukkanlılığı sayesinde uçak güvenli bir şekilde İstanbul Havalimanı'na indi. Yolcular başka bir uçakla Sivas'a gönderildi ve uçak bakıma alındı. Gelen son bilgilere göre, birçok ülkede yoğun olarak kullanılan Apple Pay uygulaması NFC özelliği için yakında bir zamanda Avrupa Birliği'nden resmi onay alacak. Bu kararla birlikte Avrupa'da oldukça yaygınlaşması beklenen ödeme yönteminin, böylelikle kısa bir süre içinde bünyesine yüz binlerce yeni kullanıcı katabileceği düşünülüyor. Samsung, akıllı telefon kataloğunu genişletmek için Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri arasında 6.7 inç Super AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 8 GB RAM, 50 MP ön kamera ve 5000mAh batarya bulunuyor. Tanıtım tarihi henüz belirsiz. Steam'in dolar kuruna geçmesinden sonra makul fiyatları ile oyunseverlerin gönlünde taht kurmaya başlayan Epic Games, geçtiğimiz saatlerde bazı geliştiricilere zam sinyali veren bir mail gönderdi. Birçok oyuncuda büyük bir şok etkisi yaratan bu gelişmenin, resmiyet kazandığı takdirde önümüzdeki dönemde Türk oyun sektörünü nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Umidigi G9 5G, yüksek donanım kalitesi ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesil Unisoc yonga seti T765, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 90 Hz destekli geniş LCD ekran gibi özelliklere sahip olan cihaz, 50 MP ana arka kamera ve 8 MP selfie kamerasıyla da kullanıcılara iyi bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 99,99 dolarlık fiyatıyla da dikkat çeken Umidigi G9 5G'nin satış başarısı merakla bekleniyor. Google, Android 15 işletim sistemiyle birlikte depolama donanımının sağlığını gösterebilecek bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, depolama bileşeninin sağlığını yüzde olarak görebilecekler. Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak ve kararlı sürümü ağustos ve ekim ayları arasında yayınlanacak. Renault Kangoo, yenilenmiş ve elektrikli modeliyle Türkiye pazarına adım atıyor. Yeni Kangoo ailesi, çevreci ve ekonomik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni Kangoo E-Tech %100 Elektrikli, 285 km menzil sunuyor ve pratik saklama alanlarıyla kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Yeni Kangoo Van ise iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun bir hafif ticari araç olarak öne çıkıyor. Yeni Kangoo modelleri, uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Samsung yönetimi, artan rekabet ve askeri gerginliklerden dolayı haftada 6 gün çalışmaya başlayacak. Şirket, çalışma verimliliğini artırmayı hedefliyor. Kararın sadece yönetim kadrosunu etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu. Firma, finansal durumunu iyileştirmek için bu adımı atmış gibi görünüyor. OnePlus Pad Go, uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken bir tablet modeli olarak Hindistan'da satışa çıktı ve şimdi Avrupa pazarına açılıyor. Erken sipariş verenlere indirim ve şarj cihazı hediye edilecek. OnePlus'ın daha premium tabletler tasarlamaya başladığı iddiaları da var. Google, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için Pixel 8a modelini tanıtacak. Cihazın özellikleri arasında 6.1 inç OLED ekran, Google Tensor G3 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama, 64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı kamera ve 13 MP ön kamera bulunuyor. Ayrıca Android 14 işletim sistemi ve 4,500 mAh batarya da beklenen özellikler arasında yer alıyor. Google Pixel 8a'nın fiyatı ise 128 GB için 708,99 Kanada doları, 256 GB için 792,99 Kanada doları olarak sızdırıldı.
SıraModelSAR (kafa)SAR (vücut)1Motorola Edge 30 Pro2.25 W/kg3.37 W/kg2Xiaomi 13 Pro2.05 W/kg3.03 W/kg3OnePlus 11 Pro1.97 W/kg2.95 W/kg4iQOO 11 Pro1.95 W/kg2.91 W/kg5ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+1.94 W/kg2.89 W/kg6 Vivo X90 Pro+1.92 W/kg2.87 W/kg7 Meizu 20 Pro1.91 W/kg2.85 W/kg8Redmi K60 Pro1.89 W/kg2.82 W/kg9OPPO Find X5 Pro1.87 W/kg2.80 W/kg10 Samsung Galaxy S23 Ultra1.85 W/kg2.77 W/kg11Motorola Edge 301.84 W/kg2.75 W/kg12OnePlus 111.83 W/kg2.73 W/kg13iQOO 9 Pro1.82 W/kg2.71 W/kg14ZTE Nubia Red Magic 8 Pro1.81 W/kg2.70 W/kg15Vivo X80 Pro+1.80 W/kg2.69 W/kg16Meizu 201.79 W/kg2.68 W/kg17Redmi K60 Gaming Edition1.78 W/kg2.67 W/kg18OPPO Find X51.77 W/kg2.66 W/kg19Samsung Galaxy S23+1.76 W/kg2.65 W/kg20Motorola Edge 30 Lite1.75 W/kg2.64 W/kg
Son Dakika › Teknoloji › En Fazla Radyasyon Yayan Akıllı Telefonlar - Son Dakika
ABD Temsilciler Meclisi, Çinli ByteDance şirketine ait olan sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre, ByteDance'ın TikTok'u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar süresi bulunuyor ve ABD Başkanı Joe Biden'ın satış konusunda ilerleme kaydedildiğini tespit etmesi halinde satış süresi 90 gün daha uzatılabilecek. Yasa tasarısı, Senato'daki oylamanın ardından Biden'ın onayına sunulacak.
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sivas seferini gerçekleştiren uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra kokpit camında çatlak oluşması nedeniyle acil iniş yaptı. Pilotun soğukkanlılığı sayesinde uçak güvenli bir şekilde İstanbul Havalimanı'na indi. Yolcular başka bir uçakla Sivas'a gönderildi ve uçak bakıma alındı.
Gelen son bilgilere göre, birçok ülkede yoğun olarak kullanılan Apple Pay uygulaması NFC özelliği için yakında bir zamanda Avrupa Birliği'nden resmi onay alacak. Bu kararla birlikte Avrupa'da oldukça yaygınlaşması beklenen ödeme yönteminin, böylelikle kısa bir süre içinde bünyesine yüz binlerce yeni kullanıcı katabileceği düşünülüyor.
Samsung, akıllı telefon kataloğunu genişletmek için Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri arasında 6.7 inç Super AMOLED ekran, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 8 GB RAM, 50 MP ön kamera ve 5000mAh batarya bulunuyor. Tanıtım tarihi henüz belirsiz.
Steam'in dolar kuruna geçmesinden sonra makul fiyatları ile oyunseverlerin gönlünde taht kurmaya başlayan Epic Games, geçtiğimiz saatlerde bazı geliştiricilere zam sinyali veren bir mail gönderdi. Birçok oyuncuda büyük bir şok etkisi yaratan bu gelişmenin, resmiyet kazandığı takdirde önümüzdeki dönemde Türk oyun sektörünü nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
Umidigi G9 5G, yüksek donanım kalitesi ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesil Unisoc yonga seti T765, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 90 Hz destekli geniş LCD ekran gibi özelliklere sahip olan cihaz, 50 MP ana arka kamera ve 8 MP selfie kamerasıyla da kullanıcılara iyi bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 99,99 dolarlık fiyatıyla da dikkat çeken Umidigi G9 5G'nin satış başarısı merakla bekleniyor.
Google, Android 15 işletim sistemiyle birlikte depolama donanımının sağlığını gösterebilecek bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, depolama bileşeninin sağlığını yüzde olarak görebilecekler. Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak ve kararlı sürümü ağustos ve ekim ayları arasında yayınlanacak.
Renault Kangoo, yenilenmiş ve elektrikli modeliyle Türkiye pazarına adım atıyor. Yeni Kangoo ailesi, çevreci ve ekonomik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni Kangoo E-Tech %100 Elektrikli, 285 km menzil sunuyor ve pratik saklama alanlarıyla kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Yeni Kangoo Van ise iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun bir hafif ticari araç olarak öne çıkıyor. Yeni Kangoo modelleri, uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.
Samsung yönetimi, artan rekabet ve askeri gerginliklerden dolayı haftada 6 gün çalışmaya başlayacak. Şirket, çalışma verimliliğini artırmayı hedefliyor. Kararın sadece yönetim kadrosunu etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu. Firma, finansal durumunu iyileştirmek için bu adımı atmış gibi görünüyor.
OnePlus Pad Go, uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken bir tablet modeli olarak Hindistan'da satışa çıktı ve şimdi Avrupa pazarına açılıyor. Erken sipariş verenlere indirim ve şarj cihazı hediye edilecek. OnePlus'ın daha premium tabletler tasarlamaya başladığı iddiaları da var.
Google, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırmak için Pixel 8a modelini tanıtacak. Cihazın özellikleri arasında 6.1 inç OLED ekran, Google Tensor G3 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama, 64 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı kamera ve 13 MP ön kamera bulunuyor. Ayrıca Android 14 işletim sistemi ve 4,500 mAh batarya da beklenen özellikler arasında yer alıyor. Google Pixel 8a'nın fiyatı ise 128 GB için 708,99 Kanada doları, 256 GB için 792,99 Kanada doları olarak sızdırıldı.
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