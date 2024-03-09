Bir akıllı telefon satın almadan önce ciddi araştırma süreçlerine giriyoruz. Burada kullanıcı ihtiyaçları kritik rol oynasa da seçeneklerin bir hayli fazla olması kafa karışıklıklarına neden olabiliyor. Peki an itibariyle selfie performansına daha çok önem verenler için en uygun telefonlar hangileri? İşte DxOMark verilerine göre en iyi ön kameraya sahip akıllı telefonlar!
En iyi ön kameraya sahip akıllı telefonlar – Mart 2024
DxOMark'ınen iyi selfie performansı gösteren akıllı telefonlar listesinin zirvesinde Honor Magic 6 Pro bulunuyor. Toplamda 151 puan almayı başaran akıllı telefonun hemen ardından geçen sene satışa çıkan 149 puanlı iPhone 15 Pro Max geliyor. Listenin üçüncü sırasındaysa yine 149 puanlı geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 15 Pro geliyor. Dördüncü sıradaysa 145 puanlı iPhone 14 Pro Max karşımıza çıkıyor.
Listenin beşincisi iPhone 14 Pro. 145 puanlı akıllı telefonun hemen ardından altıncı ve sırada yine aynı puana sahip Google Pixel 8 Pro ve Huawei Mate 50 Pro bulunuyor. Listenin devamındaki modeller ise iPhone 14 Plus, iPhone 14, Huawei P50 Pro, Google Pixel 7 Pro ve Huawei Mate 40 Pro. Tüm listeyi görmek için 2. sayfaya geçebilirsiniz.
Huawei, Amerikan teknolojisini mi kullandı?
Son Dakika › Teknoloji › En iyi ön kameraya sahip akıllı telefonlar - Mart 2024 - Son Dakika
Artvinli öğrenciler, ALS hastalarının iletişim kurmalarını sağlamak amacıyla geliştirdikleri 'ALS Eyetracker' yazılımıyla birinci oldu. Yazılım, hastaların göz hareketleriyle iletişim kurmalarına olanak sağlıyor ve WhatsApp, televizyon ve radyo gibi özellikleri içeriyor. Öğrenciler, TÜBİTAK 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma ve Proje Yarışmaları'na katılma hakkı kazandı.
Avrupa Birliği'nin Dijital Pazarlar Yasası kapsamında Apple, Microsoft ve Google gibi firmalar çeşitli düzenlemelere gitmek zorunda kaldı. Apple, iOS cihazdaki verileri Android telefona aktarma işlemini kolaylaştıran bir uygulama üzerinde çalışıyor. Bu uygulama, eksiksiz ve kolay bir şekilde geçişi mümkün kılacak.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İHA Büro ekipleri tarafından Hal kavşağı mevkiinde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde, kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 58 bin 568 TL cezai işlem uygulandı. Dron kamerası ile an ve an kaydedilen kırmızı ışık ihlal anları, benzer uygulamaların kent genelinde devam edeceğini gösteriyor.
Amerikan kongresi tarafından kapatılması konuşulan TikTok platformuna Donald Trump resmen sahip çıktı. Trump, platformun kapatılması durumunda Facebook'un yararlanacağını iddia etti ve destekçilerini bu karara karşı çıkmaya çağırdı. Trump'ın bu tutumu, geçmişteki politikalarıyla çelişiyor ve seçim stratejisi değişikliği olarak değerlendiriliyor. Amerikan kongresinin TikTok hakkındaki kararı ise yakında açıklanacak.
Huawei'nin, partneri SMIC firmasıyla birlikte ürettiği yeni nesil çiplerde Amerikan teknolojilerinin kullanıldığı iddiaları gündemde. Şirketin, yıllardır Amerikan ambargosu altında olmasına rağmen bu teknolojilere nasıl ulaştığı bilinmiyor. Konuyla ilgili detaylar ve iddialar haberimizde yer alıyor.
Google, Play Store için aynı anda birden fazla uygulama indirme özelliğini test ediyor. Şu anda en fazla iki uygulama aynı anda indirilebiliyor ancak bu sayının artırılması planlanıyor. Güncellemeler ise arka arkaya indirilecek.
Google'ın Gboard klavye uygulaması, bazı akıllı telefon sahiplerinde sinir bozan bir hata yaşamaktadır. Klavyedeki harfler küçülerek görünmez hale gelmektedir. Bu sorun özellikle Android Auto kullanıldıktan sonra ortaya çıkmaktadır. Sorunun nedeni henüz tespit edilememiştir, ancak cihazı yeniden başlatmak veya Gboard uygulama önbelleğini kapatmak geçici çözümler sağlayabilir.
Apple, uygun fiyatlı iPhone SE serisine yeni bir model eklemeye hazırlanıyor. iPhone SE 4, 6.1 inç OLED ekran, Apple A17 veya A18 işlemci, 48 MP ana kamera, 5G bağlantı ve USB-C girişi gibi özelliklerle kullanıcılara sunulacak. Bu yeni modelin 2025'in başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Twitter kurucusu Jack Dorsey'in yeni bir kitapta yaptığı açıklamalar, Elon Musk'ın sosyal medya platformunu ele geçirmesine ve platformun ölümüne yol açmasına odaklanıyor. Kitap, Dorsey'in Musk ile olan ilişkisini ve Twitter'ın satılış sürecini anlatıyor. Dorsey'in Musk'a destek vermesiyle Twitter yönetim kurulu 44 milyar dolarlık satışı onayladı. Ancak Dorsey, anlaşma sonrasında Musk'tan soğuduğunu ve platformun artık yok olduğunu düşünüyor.
Marvel's Spider-Man 2 oyununun son güncellemesiyle birlikte DLC içeriği sızdırıldı. Yeni hikaye ve ölümsüzlük modu içeren DLC'nin çıkış tarihi henüz belirsiz. Oyunseverler bu haberi sevinçle karşıladı. Ancak yaşanan sızıntı, geliştirici şirket Insomniac Games için ekonomik bir kayba neden olabilir.
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