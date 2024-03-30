Bir akıllı telefon satın almayı düşünüyorsanız, birçok faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Ekran, kameralar, bağlantı seçenekleri bir yana batarya da oldukça önemli bir faktör. Peki en iyi bataryaya sahip Xiaomi Redmi modelleri hangileri? İşte şarjı en uzun giden Redmi telefonlar…
Şarjı en uzun giden Xiaomi Redmi modelleri
DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda hazırlanan şarjı en uzun giden Redmi modelleri sıralamasının zirvesinde Redmi Note 12 Pro 5G yer alıyor. İkinci sırada ise Redmi Note 11 Pro 5G bulunuyor.
Listenin üçüncü sırasındaysa Redmi Note 10 yer alıyorken, onu hemen ardından Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 10S, Redmi Note 12 Pro Plus 5G ve Redmi Note 10 Pro modelleri takip ediyor.
Uygun fiyatlı telefon arayanlar buraya! İşte şarjı en uzun giden modeller
Şarjı en uzun giden Xiaomi Redmi modelleri şu şekilde sıralandı;
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › En Uzun Şarj Süresine Sahip Xiaomi Redmi Modelleri - Son Dakika Bitcoin'in tarihinden öne çıkan yedi anı inceleniyor. Haberde, Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği, Bitcoin ile yapılan ilk pizza satışı, El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olması, Kazakistan'da Bitcoin madenciliği patlaması ve çöküşü, kaybolan Bitcoin cüzdanı, dolandırıcı Kripto Kralı Sam Bankman-Fried ve Bitcoin'in yatırım bankalarının ilgisini çekmesi gibi konular ele alınıyor. Küresel çip krizi ve ekonomik dengesizliklerin etkisiyle bilgisayar sektörü zor bir dönemden geçiyor. Bu durumda toplama bilgisayar almak isteyenler için RTX 4060 ve 13400F işlemcili Excalibur E750 ve E650 inceleme videosu hazırladık. Videoda, Excalibur E650 ve E750 modellerinin özellikleri ve performansı detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, bu sistemlerin bileşenleri ve özellikleri de açıklanıyor. İhtiyaç duyanlar için videoda yer alan PC modelleri de satın alma bilgileriyle birlikte paylaşılıyor. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcılara daha fazla güven sağlamak için yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirtecek. Bu özellik, kullanıcıların konu hakkında daha derinlemesine araştırma yapmalarını sağlayacak. Ancak, bu özellik ücretli sürümlerle sınırlı olabilir ve bazı kullanıcılar için erişilebilir olmayabilir. Bu nedenle, ChatGPT'nin bu özelliği ücretsiz kullanıcılara da sunması gerekebilir. Meta'ya ait olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android sürümü için önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile Android - iOS arasındaki arayüz farkı daha da azaldı. Navigasyon barı ekranın altına taşınarak kullanıcıların erişimini kolaylaştırdı. Microsoft ve OpenAI, Stargate adlı bir süper bilgisayar ve dev bir veri merkezi için ilk adımı attı. Microsoft'un proje için büyük bir yatırım bütçesi ayırdığı iddia ediliyor. Yapay zeka destekli olan bu veri merkezi, 2028 yılında tamamlanacak ve yapay zeka çiplerine yer verecek. Bu proje, yapay zeka alanında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Call of Duty topluluğunda son dönemde hile yapan oyuncuların bilgilerinin ve hatta kripto paralarının hackerlar tarafından çalındığı iddia ediliyor. Activision, hilecilerle iş birliği yapmak zorunda kaldı ve etkilenen kullanıcıları korumak için önlemler aldı. Saldırıdan etkilenenler arasında hilecilerin yanı sıra oyun performansını artırmak amacıyla bazı yazılımları kullanan oyuncular da bulunuyor. Activision henüz resmi bir açıklama yapmazken, kullanıcılara hesaplarını güvende tutmaları için önerilerde bulundu. Çin'de yaygınlaşmaya başlayan 5G-Advanced (5GA) bağlantısı, vivo tarafından yayınlanacak bir OTA güncellemesi ile vivo X100 serisi ve vivo X Fold 3 serisi gibi dört model için 5.5G desteği sunacak. 5.5G teknolojisi, 5G'ye göre 10 kat daha hızlı veri aktarımı sağlayacak ve yapay zeka destekli ağ optimizasyonu gibi avantajlara da sahip olacak. Instagram, Blend adlı yeni özelliği test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde sizin ilgi alanınıza giren Reels videolarını arkadaşlarınız da görebilecek. Özellik, bir grup oluşturma mantığına benzer şekilde işleyecek ve maksimum iki kişi ile kullanılabilecek. Çin, bilimsel ve teknolojik inovasyonu desteklemek üzere Parçalanma Nötron Kaynağı'nı güncellemeye başladı. CSNS ikinci aşama projesi, 11 yeni nötron cihazı ve kullanıcı laboratuvarlarının kurulmasını içeriyor. Proje tamamlandığında deney süresi kısalacak ve deney çözünürlüğü artacak.
SıraModelTelefon Puanı1Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G1362Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G1343Xiaomi Redmi Note 101344Xiaomi Redmi Note 11S 5G1335Xiaomi Redmi Note 12 5G1326Xiaomi Redmi Note 10S1327Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G1298Xiaomi Redmi Note 10 Pro1299Xiaomi Redmi Note 10 5G12010Xiaomi Redmi Note 1111911Xiaomi Redmi 10 202210012Xiaomi Redmi 12 5G95
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › En Uzun Şarj Süresine Sahip Xiaomi Redmi Modelleri - Son Dakika
Bitcoin'in tarihinden öne çıkan yedi anı inceleniyor. Haberde, Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto'nun kimliği, Bitcoin ile yapılan ilk pizza satışı, El Salvador'da Bitcoin'in resmi para birimi olması, Kazakistan'da Bitcoin madenciliği patlaması ve çöküşü, kaybolan Bitcoin cüzdanı, dolandırıcı Kripto Kralı Sam Bankman-Fried ve Bitcoin'in yatırım bankalarının ilgisini çekmesi gibi konular ele alınıyor.
Küresel çip krizi ve ekonomik dengesizliklerin etkisiyle bilgisayar sektörü zor bir dönemden geçiyor. Bu durumda toplama bilgisayar almak isteyenler için RTX 4060 ve 13400F işlemcili Excalibur E750 ve E650 inceleme videosu hazırladık. Videoda, Excalibur E650 ve E750 modellerinin özellikleri ve performansı detaylı bir şekilde inceleniyor. Ayrıca, bu sistemlerin bileşenleri ve özellikleri de açıklanıyor. İhtiyaç duyanlar için videoda yer alan PC modelleri de satın alma bilgileriyle birlikte paylaşılıyor.
OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, kullanıcılara daha fazla güven sağlamak için yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirtecek. Bu özellik, kullanıcıların konu hakkında daha derinlemesine araştırma yapmalarını sağlayacak. Ancak, bu özellik ücretli sürümlerle sınırlı olabilir ve bazı kullanıcılar için erişilebilir olmayabilir. Bu nedenle, ChatGPT'nin bu özelliği ücretsiz kullanıcılara da sunması gerekebilir.
Meta'ya ait olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android sürümü için önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile Android - iOS arasındaki arayüz farkı daha da azaldı. Navigasyon barı ekranın altına taşınarak kullanıcıların erişimini kolaylaştırdı.
Microsoft ve OpenAI, Stargate adlı bir süper bilgisayar ve dev bir veri merkezi için ilk adımı attı. Microsoft'un proje için büyük bir yatırım bütçesi ayırdığı iddia ediliyor. Yapay zeka destekli olan bu veri merkezi, 2028 yılında tamamlanacak ve yapay zeka çiplerine yer verecek. Bu proje, yapay zeka alanında büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.
Call of Duty topluluğunda son dönemde hile yapan oyuncuların bilgilerinin ve hatta kripto paralarının hackerlar tarafından çalındığı iddia ediliyor. Activision, hilecilerle iş birliği yapmak zorunda kaldı ve etkilenen kullanıcıları korumak için önlemler aldı. Saldırıdan etkilenenler arasında hilecilerin yanı sıra oyun performansını artırmak amacıyla bazı yazılımları kullanan oyuncular da bulunuyor. Activision henüz resmi bir açıklama yapmazken, kullanıcılara hesaplarını güvende tutmaları için önerilerde bulundu.
Çin'de yaygınlaşmaya başlayan 5G-Advanced (5GA) bağlantısı, vivo tarafından yayınlanacak bir OTA güncellemesi ile vivo X100 serisi ve vivo X Fold 3 serisi gibi dört model için 5.5G desteği sunacak. 5.5G teknolojisi, 5G'ye göre 10 kat daha hızlı veri aktarımı sağlayacak ve yapay zeka destekli ağ optimizasyonu gibi avantajlara da sahip olacak.
Instagram, Blend adlı yeni özelliği test etmeye başladı. Bu özellik sayesinde sizin ilgi alanınıza giren Reels videolarını arkadaşlarınız da görebilecek. Özellik, bir grup oluşturma mantığına benzer şekilde işleyecek ve maksimum iki kişi ile kullanılabilecek.
Çin, bilimsel ve teknolojik inovasyonu desteklemek üzere Parçalanma Nötron Kaynağı'nı güncellemeye başladı. CSNS ikinci aşama projesi, 11 yeni nötron cihazı ve kullanıcı laboratuvarlarının kurulmasını içeriyor. Proje tamamlandığında deney süresi kısalacak ve deney çözünürlüğü artacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?