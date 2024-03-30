En Uzun Şarj Süresine Sahip Xiaomi Redmi Modelleri

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Bir akıllı telefon satın almayı düşünüyorsanız, birçok faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Ekran, kameralar, bağlantı seçenekleri bir yana batarya da oldukça önemli bir faktör. Peki en iyi bataryaya sahip Xiaomi Redmi modelleri hangileri? İşte şarjı en uzun giden Redmi telefonlar…

Şarjı en uzun giden Xiaomi Redmi modelleri

DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda hazırlanan şarjı en uzun giden Redmi modelleri sıralamasının zirvesinde Redmi Note 12 Pro 5G yer alıyor. İkinci sırada ise Redmi Note 11 Pro 5G bulunuyor.

Listenin üçüncü sırasındaysa Redmi Note 10 yer alıyorken, onu hemen ardından Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 10S, Redmi Note 12 Pro Plus 5G ve Redmi Note 10 Pro modelleri takip ediyor.

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Şarjı en uzun giden Xiaomi Redmi modelleri şu şekilde sıralandı;