En Uzun Şarj Süresine Sahip Xiaomi Redmi Modelleri - Son Dakika
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Teknoloji

En Uzun Şarj Süresine Sahip Xiaomi Redmi Modelleri

Xiaomi Redmi modelleri arasında en uzun şarj süresine sahip olanlar DXOMARK testlerine göre sıralandı. Redmi Note 12 Pro 5G birinci sırada yer alırken, Redmi Note 11 Pro 5G ikinci sırada bulunuyor. Listede toplamda 12 model yer alıyor.

30.03.2024 17:09  Güncelleme: 17:13
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Bir akıllı telefon satın almayı düşünüyorsanız, birçok faktörü göz önünde bulundurmalısınız. Ekran, kameralar, bağlantı seçenekleri bir yana batarya da oldukça önemli bir faktör. Peki en iyi bataryaya sahip Xiaomi Redmi modelleri hangileri? İşte şarjı en uzun giden Redmi telefonlar…

Şarjı en uzun giden Xiaomi Redmi modelleri

DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda hazırlanan şarjı en uzun giden Redmi modelleri sıralamasının zirvesinde Redmi Note 12 Pro 5G yer alıyor. İkinci sırada ise Redmi Note 11 Pro 5G bulunuyor.

Listenin üçüncü sırasındaysa Redmi Note 10 yer alıyorken, onu hemen ardından Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 10S, Redmi Note 12 Pro Plus 5G ve Redmi Note 10 Pro modelleri takip ediyor.

Uygun fiyatlı telefon arayanlar buraya! İşte şarjı en uzun giden modeller

Şarjı en uzun giden Xiaomi Redmi modelleri şu şekilde sıralandı;

SıraModelTelefon Puanı1Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G1362Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G1343Xiaomi Redmi Note 101344Xiaomi Redmi Note 11S 5G1335Xiaomi Redmi Note 12 5G1326Xiaomi Redmi Note 10S1327Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G1298Xiaomi Redmi Note 10 Pro1299Xiaomi Redmi Note 10 5G12010Xiaomi Redmi Note 1111911Xiaomi Redmi 10 202210012Xiaomi Redmi 12 5G95

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji En Uzun Şarj Süresine Sahip Xiaomi Redmi Modelleri - Son Dakika

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