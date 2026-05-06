Enerji ve Yapay Zeka Söyleşisi

06.05.2026 01:02
Prof. Dr. Ali Öztürk, enerji teknolojileri ve yapay zeka uygulamalarını Düzce'de anlattı.

Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında Düzce Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi'nde öğrencilerle bir araya gelerek "Enerji Teknolojileri ve Yapay Zeka Uygulamaları" konusundaki bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Düzce Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Melek Kurt'un açılış konuşmasıyla başlayan programda, Türkiye'nin enerji vizyonuna dair stratejik değerlendirmelerde bulunan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, ülkemizin kurulu elektrik gücünün son yıllardaki yatırımlarla birlikte on binlerce megavatlık devasa bir kapasiteye ulaştığını vurguladı. Elektrik enerjisinin üretiminden tüketimine kadar olan sürecin hassas bir denge üzerine kurulu olduğunu ifade eden Öztürk şunları kaydetti; "Elektrik enerjisi, doğası gereği üretildiği an tüketilmesi gereken bir kaynaktır. Ülkemizin tüm enerji şebekesini birbirine bağlayan Enterkonnekte Sistem, bu dengenin korunması için milisaniyelik bir hassasiyetle çalışmaktadır. Tüketilen enerji ile üretilen enerjinin her an birbirine eşit olması gerekir; aksi takdirde frekans sapmaları yaşanabilir ve bu durum ulusal şebeke güvenliğini tehlikeye sokabilir. Bu karmaşık sürecin yönetimi, modern enerji stratejilerimizin temelini oluşturmaktadır."

Enerjinin depolanması konusuna da değinen Öztürk; pompalı hidrolik sistemler, ısı depolama ve yeni nesil batarya teknolojilerinin şebeke kararlılığını sağlamak adına en önemli teknolojik yatırımlar olduğunu belirtti.

Yapay zekanın enerji tüketimi ve çevresel etkileri

Söyleşinin ikinci bölümünde yapay zekanın ekolojik maliyetlerine odaklanan Prof. Dr. Ali Öztürk, dijitalleşmenin beraberinde getirdiği enerji ihtiyacına dikkat çekti. Dünyadaki toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 3'ünün yapay zeka operasyonları ve veri merkezleri tarafından harcandığını ifade eden Öztürk, bu ihtiyacın büyük oranda karbon yoğunluklu kaynaklardan karşılanmasının çevre kirliliği üzerindeki etkilerini analiz etti.

Yapay zekanın gelişim süreci için yıllarca süren veri depolama çalışmalarının önemine değinen Öztürk; ChatGPT, Copilot ve Duolingo gibi uygulamaların arkasında yatan bu büyük enerji yükünün, geleceğin mühendisleri tarafından optimize edilmesi gereken bir alan olduğunu ifade etti.

"Yeni bir dönem başlatıyor"

Gelecekteki teknolojik gelişmelerin insan hayatı üzerindeki etkilerinden de bahseden Prof. Dr. Ali Öztürk, yapay zekanın sadece teknik alanlarda değil, her meslek dalında çalışma prensiplerini kökten değiştirdiğini söyledi. Elektriğin insan hayatına girişinden bugüne yaşanan tarihsel süreci özetleyen Öztürk, yapay zekanın da benzer bir devrimsel etki yarattığını ve bu dönüşümün enerji sistemlerinden siber güvenliğe kadar her alanı kapsadığını vurguladı.

Program, öğrencilerin sorularının cevaplanması ve Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk'e teşekkür belgesi takdiminin ardından sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

