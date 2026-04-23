Engelli Öğrencinin Yapay Zeka ile Otopark Çözümü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli Öğrencinin Yapay Zeka ile Otopark Çözümü

23.04.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serebral palsili öğrenci Yağız Yeni, engelliler için yapay zeka destekli otopark sistemi geliştirdi.

Adana'da ortaokul öğrencisi serebral palsili Yağız Yeni'nin engelliler için geliştirdiği yapay zeka destekli araç tanıma sistemi otopark sorununa çözüm sunuyor.

Merkez Seyhan ilçesinde yaşayan Eray ve Levent Yeni çiftinin çocukları Yağız, erken doğum nedeniyle serebral palsili olarak dünyaya geldi.

Hayatını tekerlekli sandalyeyle sürdüren 5. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yeni, babasının bilişim teknolojileri öğretmeni olması dolayısıyla teknolojiye ilgi duydu.

Yeni, ailesiyle trafikte sık sık karşılaştığı otopark sorununa çözüm oluşturmak için babası, öğretmeni ve arkadaşlarıyla proje geliştirmeye karar verdi.

Arkadaşlarının da desteğiyle "Engelim Sensin" projesi kapsamında çalışmalara başlayan Yeni, kendisi gibi engelli olan kişilerin otopark sorununa çözüm geliştirmek için yapay zeka destekli, araç tanıma, uyarma ve ceza uygulama modları bulunan bir sistem geliştirdi.

Yapay zeka destekli sistem, tanımlı olmayan araçlar engelli otopark alanlarına park ettiğinde devreye giriyor ve araç sürücüsüne anında uyarı gönderiyor.

Otopark ihlalini tespit eden sistem, kolluk birimlerine de otomatik bildirim göndererek cezai işlem yapılmasını sağlıyor.

Projesiyle İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından düzenlenen "+1 Imagine Tomorrow 2026" yarışmasına başvuran Yeni, birincilik elde etti.

"Umarım, uygulanabilir bir sistem yaptığımızı herkese gösteririz"

Baba Levent Yeni, AA muhabirine, Yağız'ın teknolojiye meraklı olduğunu söyledi.

Oğlunun yaptığı çalışmayla engellilere de umut olduğunu belirten Yeni, "Proje, Yağız gibi özel gereksinimli çocukların neler başarabilecekleri konusunda iyi bir adım. Umarım bu adımımız Türkiye'de ses getirir ve uygulanabilir bir sistem yaptığımızı herkese gösteririz. Oğlum ve arkadaşlarıyla gurur duyuyorum." diye konuştu.

"Park sorununu çözebilecek bir proje olduğunu düşünüyoruz"

Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Betül Okay da projeyle engellilerin otopark sorununun çözülebileceğini ifade etti.

Sistemin hem engelli otopark alanlarına hem de araçlara yapıştırılan etiketler sayesinde çalıştığını anlatan Okay, şöyle konuştu:

"Hatalı park yapıldığında, prototipte aracın altına yerleştirilen etiket, radyo frekansı ile tanımlama sistemiyle okunmaktadır. Okunduktan sonra belirli bir süre tanımlanmakta ve bu sürede araç beklemeye alınmaktadır. Bekleme süresi sonunda araç alınmazsa yaptırımlar uygulanmaktadır. Maliyeti düşük, yerli ve milli bir kart kullanılmaktadır. Park sorununu çözebilecek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Kullanışlılık ve girişimcilik açısından her alanda uygulanabilir olduğunu değerlendiriyoruz."

Öğrencilerden Altan Pepekal da engellilerin yaşadığı park sorununa çözüm olacak projelerinin hayata geçirilmesini istediklerini dile getirdi.

Mustafa Ertuğrul Arvas ise güzel bir projede arkadaşına destek olduğu için mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Engelli Öğrencinin Yapay Zeka ile Otopark Çözümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 12:16:54. #7.12#
SON DAKİKA: Engelli Öğrencinin Yapay Zeka ile Otopark Çözümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.